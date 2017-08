Chceš získať prácu, v ktorej môžeš neustále piť whisky a lietať po svete? Výrobca alkoholu hľadá nového ambasádora kreatívnou cestou

Každý z nás by raz chcel získať prácu, ktorú by miloval, užíval si ju a ešte by vďaka nej aj zarábal slušné peniaze. Na bežných pracovných pozíciách nemôžeš ani len pomyslieť na pitie alkoholu počas pracovnej doby, lenže výrobca škótskej whisky Grant’s potrebuje nových ambasádorov a ponúka im prácu snov. Tvojou novou úlohou by bolo reprezentovať spoločnosť v regiónoch po celom svete, čo by si mal samozrejme celé zaplatené, a jeden deň by si predstavoval a degustoval whisky na jednom mieste a na druhý deň by si už sedel v lietadle niekam úplne inam. Zoznam podmienok, ktoré si spoločnosť stanovila ako základ pre svojich budúcich ambasádorov, je celkom dlhý, ale ak sa vyznáš do alkoholu a nezaprieš v sebe ani svoju kreatívnu dušu, možno by si mohol mať šancu.

Prvý krok bude pozostávať z prípravy špeciálneho drinku, ktorého základom bude Grant’s whisky, a jeho zdieľanie na Instagrame s hashtagom #GrantsInterview. Drink by mal reflektovať tvoju osobnosť a ak sa spoločnosti zapáčiš, potom jej odošleš svoj životopis s motivačným listom, aby spomedzi 250 vybraných ľudí mohli identifikovať 20 najlepších uchádzačov. Posledná dvadsiatka sa potom pôjde pozrieť do Dufftownu, kde sa whisky vyrába, a následne už len stačí splniť zadané úlohy a dostať sa medzi finálnu trojku. Trojica ambasádorov si rozdelí jednotlivé regióny sveta a po návrate späť do Škótska z nich vzíde jeden konečný globálny ambasádor, ktorým môžeš byť aj ty, ak si o tejto ponuke prečítaš viac priamo na ich stránkach.

