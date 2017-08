Čínské město zavedlo speciální semafory pro chodce hledící do mobilních telefonů. Závislost na smartphonech způsobuje čím dál více nehod

Mít hlavu skloněnou a oči upřené na displej mobilního telefonu při pohybu po městě se člověku může vymstít daleko více, než si je sám leckdy ochotný připustit. Stačí totiž chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě, přičemž následky mohou být až fatálního rázu. To potvrdil i tragický případ z loňského září, kdy v čínském městě Su-čou zemřela žena poté, co si kvůli hledění do svého chytrého přístroje na přechodu nevšimla červené barvy a přejelo ji auto. Podobných nehod ovšem po světě přibývá stále více.

Zdejší úřady se proto rozhodly nainstalovat u zebry speciální osvětlení v barvách semaforu, které má nepozorné chodce upozornit na přechod a v ideálním případě je i přinutit zvednout hlavu a rozhlédnout se kolem. Jak pak takový semafor pro takzvané „smombie“, tedy osoby závislé na mobilním telefonu, vypadá, ti ukáže krátké video čínské televize CGTN. Uvítali byste něco podobného i v našich končinách? Sdělte nám svůj názor níže v komentářích.