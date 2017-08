Česko bude hostit největší pokerový turnaj v historii mimo Las Vegas. Zájem je tak velký, že se cena pro vítěze zvýšila na 26 milionů korun

Leží u hranic s Německem, má kolem 700 obyvatel a už za pár měsíců se stane dějištěm největší pokerové události v historii mimo domovské Las Vegas – a to jak z pohledu délky trvání, tak i celkovým množstvím peněz, které si mezi sebou účastníci rozdělí. Jak už z březnových zpráv víme, do malého městečka Rozvadov v západním koutu Čech se na podzim sjede více než 20 tisíc hráčů této populární karetní hry z celého světa, aby se zde utkali v rámci série World Series of Poker (respektive její evropské varianty) a zabojovali tak o lákavé peněžní odměny. Akce konaná ve zdejším King’s Casinu potrvá asi jeden a půl měsíce a odehraje se zde 84 turnajů s celkovou garancí 20 milionů euro. Z toho na samotný main event měly původně připadnout 4 miliony eur, jak ale informovaly Hospodářské noviny, kvůli obzvláště velkému zájmu se pořadatel rozhodl navýšit tuto částku na 5 milionů eur. Nejméně 1 milion eur (26 milionů korun) si pak od stolu odnese celkový vítěz.

„Garanci main eventu jsme navýšili, protože nás k tomu povzbudil počet brzkých rezervací,“ cituje server iHNED slova Leona Tsoukernika, majitele rozvadovského King's Casina, kde celá akce započne 19. října a potrvá až do 10. listopadu. O jak výjimečnou událost se jedná přitom dokazuje už jen to, že stávající kasino se rozroste o 1 800 metrů čtverečních plochy a v příštím týdnu zde má být slavnostně otevřen nový hotelový komplex s více než 200 luxusními pokoji. Investice na pořádání akce se pohybují ve stovkách milionů korun.

Zmíněný hlavní turnaj však nebude jedinou významnou a vrcholnou událostí, kterou akce přinese. Kromě něj se totiž počítá i se speciálním turnajem, do kterého se může přihlásit přesně 111 hráčů a každý ze zájemců bude muset složit vklad, který činí rovných 111 tisíc eur (necelé 3 milionu korun). Zde si pak ti nejlepší přerozdělí 10 milionů eur (260 milionů korun). Do začátku sice ještě zbývají skoro 3 měsíce, ale 90 míst už je v tuto chvíli obsazeno a svoji účast potvrdil například legendární pokerový hráč Daniel Negreanu a také bývalý německý profesionální tenista Boris Becker – olympijský vítěz ve čtyřhře a trojnásobný wimbledonský šampion ve dvouhře.

„Světová pokerová série je mimořádně výdělečná činnost. Když se turnaj podaří, vydělá nám v čistém až sto milionů korun. Samozřejmě nám taková akce obrovsky zvedne prestiž kasina ve světě,“ dodává Tsoukernik. Už za pár měsíců se tedy městečko u česko-německých hranic může těšit na událost, která v našich končinách nemá obdoby. A není to naposled. Po dvou letech by se sem totiž měl prestižní turnaj opět vrátit.