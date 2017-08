Príliš nízka rýchlosť na diaľnici sa mu nevyplatila. Slovenskí policajti zobrali vodičák šoférovi, ktorý sa nechal chytiť hneď dvakrát

Kedykoľvek sa v médiách objavia správy o tom, že po slovenských cestách sa vodič premával príliš vysokou rýchlosťou, jedna skupina ľudí nezabudne pripomenúť, ako veľmi nebezpečné je nielen jazdenie príliš vysokou rýchlosťou, ale aj príliš nízkou rýchlosťou. Do úvahy to zobrali aj policajti na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, kde zastavili vozidlo značky Peuget s vodičom, ktorý porušoval dopravné predpisy, pretože po diaľnici šiel rýchlosťou nižšou ako minimálne povolených 80 kilometrov za hodinu a ohrozoval tak plynulosť premávky. Policajná hliadka vodiča odstavila a zistila, že nielenže nedosahoval minimálnu povolenú rýchlosť, ale jeho auto ani nie je v spôsobilom stave na prevádzku po cestných komunikáciách. Následne mu bola udelená pokuta 50 eur a policajti mu odobrali aj osvedčenie o evidencii vozidla spoločne s tabuľkami s evidenčným číslom, lenže vodič sa z postihu nepoučil.

Policajti ho v rovnakom vozidle spozorovali o niekoľko hodín neskôr na bratislavskom obchvate a nemohlo nasledovať nič iné, ako zadržanie vodičského preukazu. Jazdenie príliš nízkou rýchlosťou vie byť najmä na diaľnici oveľa nebezpečnejšie ako o čosi vyššia rýchlosť nad povolenou hranicou, a tak sa treba pred cestou ubezpečiť, že je tvoje auto v spôsobilom stave.