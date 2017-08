Slovenky sa nehanbia dojčiť na verejnosti. Na Facebooku zdieľajú zaujímavé momentky a podporujú aj ostatné mamičky

Prvý augustový týždeň ženy po celom svete oslavujú ako Svetový týždeň dojčenia. Dojčenie je prirodzená aktivita, ktorou si prechádza väčšina mladých mamičiek, a aj keď išlo najmä v minulosti o celkom tabuizovanú tému, v súčasnosti je už svet otvorenejším a akceptujúcejším miestom. Aj dnes ešte mnohým ľuďom vadí, ak vidia mamičky dojčiť na verejnosti, avšak dojčiace mamičky zvyčajne nikoho neobťažujú a snažia sa len zabezpečiť najlepšiu starostlivosť, akú si ich bábätko zaslúži. Nezáleží na tom, či sa práve nachádzajú v súkromí domova, alebo sa vybrali na prechádzku niekam do parku, ak dieťa potrebuje nakŕmiť a žena ešte stále dojčí, nikoho by nemal pohoršovať pohľad na obyčajnú ľudskú prirodzenosť.

Slovensko sa do Svetového týždňa dojčenia zapojilo taktiež, a to prostredníctvom mnohých mamičiek a občianskemu združeniu MAMILA, ktoré na Facebooku zdieľajú svoje fotografie pod hashtagom #sancapredojcenie. Na fotografiách človek vidí mamičky na najrôznejších miestach, či už v helikoptére, alebo v zoologickej záhrade, a je len a len pozitívne, že sa móda dojčenia na verejnosti čoraz častejšie dostáva aj do slovenskej spoločnosti.