Vďaka vyzliekaniu pred webkamerou si ročne zarobí cez 500-tisíc dolárov. Heidi si už kúpila svoj prvý dom a prestať sa nechystá

Brigádovanie a zarábanie dostatočného množstva peňazí za pohodlný život je rutinou pre veľké množstvo študentov. V rovnakej pozícii sa po nástupe na univerzitu ocitla aj Heidi a rýchlo zistila, že existujú oveľa efektívnejšie spôsoby, ako si na seba zarobiť, ak sa človek nehanbí a je ochotný obetovať kusisko vlastného súkromia. Heidi nechcela pracovať niekde za barom a manuálna práca tiež neprichádzala do úvahy, a tak sa zo zvedavosti dostala do sekcie erotických stránok na internete a už ju neopustila. Stále iba 23-ročná študentka si zarába vyzliekaním pred webkamerou a aj keď nechce prezradiť svoje presné zárobky, za minulý rok jej na konto pribudlo približne 500-tisíc dolárov, čo je už slušný zárobok na prácu popri univerzite. Študentka pôsobí na portáli MyFreeCams a celá jej práca spočíva len vo vyzliekaní na internete, takže sa so svojimi klientmi nestretáva mimo virtuálneho priestoru a jej jedinou zodpovednosťou je pripraviť pre divákov čo najlákavejšiu šou.

Každý deň si jej erotickú šou príde pozrieť viac ako 5000 zvedavcov dohromady a jednotlivé vysielania vedia prilákať okolo 100 divákov, avšak Heidi tvrdí, že v mnohých prípadoch až tak nejde o sexuálny uhol pohľadu, ale skôr o osamelosť. Na stránkach s erotickými vysielaniami vraj vzniká veľmi silné komunitné puto, a tak sa diváci radi vracajú, ak sa môžu s ostatnými ľuďmi aj porozprávať a zároveň si vychutnať vyzliekajúcu sa Heidi. Vďaka nezvyčajne práci si už Heidi kúpila aj svoj prvý vlastný dom a s radosťou cestuje po svete vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. So svojimi rodičmi nemá veľké problémy, pretože jej mama bola odjakživa zvedavá na to, čo to vlastne znamená vyzliekať sa pred webkamerou a aj keď otec vyžadoval viac presviedčania, dnes sú už obaja pokojní a spokojní.

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Čen 11, 2017 v 8:12 PDT

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Kvě 27, 2017 v 9:37 PDT

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Dub 7, 2017 v 9:38 PDT

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Dub 7, 2017 v 9:40 PDT

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Bře 24, 2017 v 8:49 PDT

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Bře 6, 2017 v 7:10 PST

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Led 17, 2017 v 2:59 PST

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Pro 27, 2016 v 5:29 PST

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Pro 19, 2016 v 2:42 PST

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Pro 10, 2016 v 9:28 PST

Příspěvek sdílel uživatel @instaheidiv, Lis 15, 2016 v 9:57 PST