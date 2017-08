Na ceste za zmenou pohlavia stratil rodinu aj priateľov, ale Jaimie sa nevzdal. Zvíťazil nad predsudkami a zahrá si aj na festivale Sziget

Vypracované telo a šarmantný úsmev sa nachádzajú medzi prvými vecami, ktoré si môžeš na Jaimiem Wilsonovi všimnúť. Ak si ho nikdy predtým nevidel, zrejme by ti ani len nenapadlo, že ešte pred dvomi rokmi žil v ženskom tele, do ktorého sa síce narodil, ale odmalička vedel, že jeho skutočné ja sa ukrýva v tele muža. Až do roku 2015 žil svoj život bez toho, aby svojmu okoliu naznačoval, že nie je v ženskom tele spokojný, avšak pred dvomi rokmi sa v ňom čosi zlomilo a on začal svoju cestu za zmenou pohlavia. Rozhodnutie oznámiť svojim najbližším informáciu, ktorá radikálne zmení jeho život, nebolo najjednoduchšie a aj keď dúfal v pochopenie a akceptáciu, do jeho života razom prišli obdobia plné depresie a smútku.

Väčšina rodinných príslušníkov aj kamarátov od neho dala ruky preč a on na svete zostal takmer úplne sám, pričom práve naskočil na hormonálnu terapiu a začal užívať testosterón, aby sa konečne dostal do tela, ktoré potrebuje. Hormóny dostával viac ako dva roky a nezabúdal ani na tvrdú prácu v posilňovni, aby napokon podstúpil operáciu a mohol sa pred hŕstku ľudí, ktorá zostala po jeho boku, postaviť ako muž. Našiel si nových kamarátov, a čo je zaujímavé, momentálne ho dokonca priatelia z transrodovej komunity považujú za príliš mužného a vypracovaného, čo Jaimiemu vôbec nevadí. Jaimie si popri svojej dôležitej životnej zmene plní aj ďalší sen, pretože si buduje kariéru ako country hudobník a onedlho sa dokonca predstaví aj na festivale Sziget neďaleko Budapešti.

