A$AP Rocky avizuje dokončenie očakávaných Cozy Tapes Vol. 2 a predstavuje ich cover

Už od vydania prvých Cozy Tapes s podtitulom "Friends" od zoskupenia A$AP Mob, ktoré fanúšikom naservírovali koncom minulého roka, sa pošuškávalo o ich pokračovaní v tom aktuálnom. Pred časom odohrala hlava celého projektu A$AP Rocky na niekoľkých koncertoch ukážky z pripravovaného albumu, ktorý by sa mal ku nám dostať už čoskoro, o čom svedčí i jeho posledný tweet. V ňom sa totiž teší z dokončenia Cozy Tapes Vol. 2 a predvádza takisto cover tohto druhého pokračovania.

COZY TAPES TOO (2) FINISHED! CANT WAIT 4 YALH 2 HEAR THIS SHIT!!! R.I.P YAMMY YAMS.... A$VP FOREVER!!!