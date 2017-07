Dvacetiletý Martin Kopřiva přešel pěšky celou Českou republiku. Ujít 666 kilometrů mu zabralo 13 dní a 8 hodin

Několik powerbanek, žádná hudba, pár pořádných slejváků a brzké vstávání. Tím vším si musel projít dvacetiletý Martin Kopřiva z Plzně. Ďáblova mise, jak Martin svoji cestu nazval, mu zabrala přejít přesně třináct dní, sedm hodin a čtyřicet sedm minut. Předem si naplánoval body, kterými chce projít a trasu natáhl na symbolických 666 kilometrů.

Na svůj pochod vyrazil 10. července z Ašského výběžku. Vychytal bohužel poměrně špatné počasí. „Na startu začal pořádný slejvák. To samé se opakovalo večer. Byl jsem dost promočený, takže druhý den jsem ušel jen osm kilometrů,“ vzpomínal Martin pro Pardubický deník.

Počasí mu po celou dobu moc nepřálo, ale Martin svoji výpravu nevzdával. Každý den musel brzy vstávat a ujít kolem 50 kilometrů. Pravidelně o sobě také musel podávat lokační data pelhřimovské agentuře Dobrý den, aby byl rekord regulérní.

„Většinou jsem ušel pár kilometrů do místa, kde byl supermarket. Něco jsem si koupil, na půl hodinky si sedl a potom zase šel,“ rozpovídal se o své strategii. Do každého mezicíle se snažil dostat většinou do deváté večerní. Ubytoval se v penzionu, případně ve stanu a ráno zase vyrazil. Výpravu zakončil v obci Bukovec na Frýdecko-Místecku. Martin svým rychlým tempem překonal dřívější rekord, který dělal 18 dní a 4 hodiny.