Justin Bieber to s autom nechtiac napálil priamo do otravného fotografa. Keď vystúpil, začal obviňovať jeho kolegov, no pri zranenom ostal

Justin Bieber nechtiac vrazil do paparazza s jeho pick-upom, keď odchádzal z kostola v Los Angeles. Dramatická situácia sa odohrala v stredajší večer a vďaka ostatným fotografom je z celej udalosti natočené i kvalitné video. Justin len vyšiel spoza brány s úmyslom nasadnúť do auta, keď ho masívnym krikom a smršťou bleskov z fotoaparátov privítalo niekoľko fotografov. Justinovi pochválili outfit, s úsmevom nasadol do auta a rozbehol sa, no asi po piatich metroch sa ozval krik.

Jeden z fotografov sa totiž Justinovi dostal pod predné pravé koleso. Je jasné, že to Bieber nespravil úmyselne. Po zrážke okamžite zastavil a vybehol sa pozrieť, čo sa to vlastne stalo. Keď sa ubezpečil, že muž žije, Justin sa začal hádať s niektorými fotografmi o tom, ako blízko sa k autám stavajú, a že takto podobné riziko dopadá. Hádka však hneď utíchla a všetci sa zamerali na muža, ktorému bola ihneď zavolaná sanitka. Podľa portálu TMZ strávil Justin s mužom asi desať minút, snažiac sa presvedčiť fotografov, aby aspoň trošku ustúpili.