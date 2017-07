Bentley odhaľuje ďalší luxusný počin. Pod taktovkou divízie Mulliner vznikla cestná jachta

Zo strany najluxusnejších automobiliek sme neraz svedkami všakovakých limitovaných či v rôznom druhu výnimočných sérií, ktoré majú prispieť k ešte väčšej exkluzivite. Kapitolou samou o sebe by mohla byť automobilka Bentley, nakoľko britská aristokratická značka je na takéto špecialitky expertom. Pri tejto príležitosti by bolo dobré spomenúť najmä divíziu Mulliner, ktorá je akousi dvornou podznačkou slúžiacou na úpravy exteriéru a interiéru. Pôvodne šlo o osobitnú karosársku spoločnosť spolupracujúcu s Bentley a automobilkou Rolls-Royce, teraz sa však zameriava len na patričné vyšperkovanie sériových modelov. Dôkazom toho je najnovší počin pod celým názvom Bentley Continental GT Convertible Galene Edition by Mulliner, čo naznačuje hneď niekoľko skutočností. Základom tejto exkluzivitky je otvorená verzia tradičného GT-čka, divízia Mulliner však v rámci individualizačného programu spojila sily s firmou Princess Yachts. Ako už hovorí samotný názov, ide o výrobcu jácht, no a práve tie sa stali inšpiráciou pri zrode novej limitovanej edície Bentley.

Model s dodatkom Galene Edition má svojím dizajnom a príslušnými prvkami pripomínať práve luxusné jachty, o čom svedčí hneď niekoľko špecifík. Ako prvé je to jedinečný biely lak Glacier White, ktorému sekundujú zaujímavé modré detaily v odtieni Sequin Blue a mnoho-lúčové 21” disky v leskom vyhotovení. Pokiaľ ide o interiér, väčšina jeho súčasti je výsledkom ručnej výroby, v tomto prípade dominuje svetlá koža a čalúnenie, pričom na prianie je pred spolujazdcom zobrazená jachta, pod ktorú sa podpísal španielsky umelec Jaume Vilardell. Motorový priestor následne okupuje známy, dvakrát preplňovaný osemvalec s výkonom 373 kW / 507 koní a krútiacim momentom 660 N.m. 4-litrový agregát umožňuje akceleráciu z 0 na 100 km/h za 5,0 sekundy, pričom maximálna rýchlosť je 301 km/h. Galene Edition by Mulliner vznikne len v počte 30 kusov, cenové relácie však nepoznáme.

