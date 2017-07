Maturita ako skúška dospelosti? Vyskúšajte preskočiť býka, skočiť z vodopádu či uloviť leva s oštepom

Týždeň pred maturitou, okolie vás presviedča o jej dôležitosti, o tom, ako jej úspešným absolvovaním prekročíte prah dospelosti. Odrazu ten moment nastane, nič sa však nezmení. Nefunguje to. Papiere z vás jednoducho dospelých nespravia. Čo tá dospelosť vlastne znamená? Psychológovia hovoria o rozhodnutí prebrania zodpovednosti za samého seba, opustení rodičov a o prekonaní pocitu odcudzenosti. U nás v minulosti vraj daný účel spĺňala povinná vojenská služba (našťastie sú tieto časy za nami). Dnes až 50% Slovákov vo veku od 25 do 34 rokov žije pod jednou strechou s rodičmi. Je skutočne za tým len ekonomická situácia, ako mnohí tvrdia, alebo sa bojíme prebrať za seba zodpovednosť? V primitívnych kultúrach sa s prekročením dospelosti vyrovnávajú po svojom. Predstavujeme vám tie najbizarnejšie rituály z celého sveta, kedy je medzi hrobom a dospelosťou tenká hranica.

Preskakovanie býkov v antickom Grécku

Poriadne nebezpečný rituál. Skladá sa z uchopenia býčích rohov, čím ho vyprovokujete k prudkému myknutiu hlavy a vyhodením vášho tela do vzduchu. Ak prežijete, ste ešte len na začiatku. Medzi výskokom a dopadom by ste totiž mali ukázať salto či podobný kúsok. Tradícia v pozmenenej, no stále extrémne nebezpečnej forme dodnes prežíva vo Francúzsku a Španielsku, kde máte možnosť navštíviť malé štadióny a vidieť mladíkov skákajúcich saltá vzad cez zúriacich býkov.

Agresívne amazónske mravce v rukaviciach

V brazílskej časti Amazónie nájdeme domorodý kmeň Sateré - Mawé, kde sa chlapci stávajú mužmi v 13 rokoch. Pred začiatkom rituálu muži nazbierajú mravce druhu Paraponera clavata, v angličtine nazývané Bullet ant. Ich názvoslovie je odvodené od slova bullet (prekl. náboj či strela). Kusnutie od týchto mravcov na stupnici bolesti prekonáva bodnutie včely tridsaťnásobne, pretrváva 24 hodín a naviac vyvoláva nevoľnosť. Ako prebieha rituál? Nazbierané mravce sa ponoria do bylinného roztoku, ktorý ich uspí, zatiaľ čo iní muži pletú rukavice, kde sa mravce nalepia. Mladík ašpirujúci na status dospelosti ich musí mať na rukách desať minút, počas ktorých by výkriky znamenali prejav slabosti. Pár mužov z vyspelých civilizácií sa o to pokúsilo - plakali, omdlievali a ľutovali.

Bungee jumping s lianami na nohách

Mladí chlapci vo veku sedem rokov na ostrove Vanuatu skáču dole hlavou z výšky 20 metrov s lianami priviazanými okolo členkov. Hlavným problémom absolvovania rituálu je elasticita, ktorú liana narozdiel od lana nemá takmer žiadnu a zároveň hrozí jej pretrhnutie. Tvár skokana sa v lepšom prípade zastaví pár centimetrov nad zemou. Zlomeniny či natiahnuté väzy sú bežnou súčasťou. Po prežití skoku ich dole čaká matka s predmetom symbolizujúcim ich detstvo, ktorý následne zahodí. Aby ste zostali mužom, musíte postupne počas života skákať z väčších výšok.

Zjazvenie tela na Papua-Nová Guinea

Kmeň žijúci na Papua-Nová Guinea pozdĺž rieky Sepik vykonáva ceremóniu zjazvenia po stáročia. Prechod k dospelosti vyžaduje od mladíkov postupné narezávanie kože chrbta a hrudníka pomocou žiletky, aby po zahojení pripomínala kožu krokodíla - ten je pre nich posvätný. Vzhľadom na krvácanie to prebieha aj niekoľko dní, okrem bolesti je nepríjemné vysoké riziko infekcie.

Brúsenie zubov s primitívnym náradím

Ako sa stať ženou? Jednou z možností je nechať si doslovne dať vysekať zuby do ostrých tvarov na Sumatre. Namiesto zubára sa o vás postará šaman z kmena Mentawaians. Pomocou opatrných úderov a dláta vytvaruje zuby po vzore žralokov. Naviac, vraj sú tieto ženy príťažlivejšie a prinášajú šťastie. Všetko to prebieha bez akýchkoľvek bylín zmierňujúcich bolesť. Našťastie je dnes tradícia dobrovoľná.

Hon na leva s oštepom

V porovnaní s ostatnými znie lov ako oddych. Viete si ale predstaviť, ako sa na vás rúti lev a jediné, čo máte v rukách, je oštep? Tradícia kmeňu Maasai v Keni je v súčasnosti modifikovaná zníženou populáciou levov - lovom už nie je poverený jedinec, ale celá skupina a musí im byť udelené špeciálne povolenie úradmi.

Skok z vodopádu na Havaji

Vodopády Wailua na Havajských ostrovoch sú známe pre svoju výšku - 50 metrov. Ak sa havajský muž chcel stať ozajstným mužom a bojovníkom, musel skočiť a prežiť. Dnes je len priblíženie k vrcholu vodopádov striktne zakázané. Nedávno sa na internete objavilo video, kde turista túžiac dokázať si svoju mužnosť skočil, po dopade však upadol do bezvedomia. Tento príbeh našťastie dopadol dobre. Aký význam majú všetky tieto bláznivé tradície? Prežitie fyzickej bolesti je vnímané ako prejav sily a odvahy. Takých možností my už dnes veľa nemáme, no vraj je jednou z nich napríklad objavovanie neznámeho prostredia.