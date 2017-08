Futbalista Ondrej Duda: Kreativita mi dovoľuje rozmýšľať inak ako súper (Rozhovor)

Ondrej Duda je pre všetkých fanúšikov slovenského futbalu už veľmi dobre známym menom. Rodák zo Sniny už dostal možnosť reprezentovať našu krajinu aj v národnom drese a v roku 2014 sa mu poradilo získať aj cenu Petra Dubovského, ktorá sa udeľuje najlepšiemu hráčovi do 21 rokov. Aktuálne pôsobí v prestížnej nemeckej lige, konkrétne v tíme Hertha Berlín, kam prestúpil približne presne pred rokom a podpísal 5-ročný kontrakt. My sme sa ho rozhodli aspoň v krátkosti vyspovedať, keďže nás zaujímalo ako sa mu momentálne darí a ako si zatiaľ užíva letnú prípravu pred začiatkom sezóny.

Ahoj Ondrej. Sezóna už klope na dvere. Ako si zatiaľ spokojný s tvojou predsezónnou prípravou?

Ahoj, príprava je v plnom prúde, už sa však neviem dočkať prvého súťažného zápasu. Pred začiatkom prípravy s Hertou som trénoval aj individuálne, aby som bol 100% pripravený. Aj počas dovolenky som sa snažil udržať v dobre kondícii, či už fyzicky, ale aj mentálne.

Si vnímaný ako kreatívny futbalista – kľučky, triky pre teba nie sú žiaden problém. Myslíš, že to je práve to, čo robí tvoju hru odlišnú od hry iných hráčov?

Myslím si, že je to dôležitá súčasť mojej hry. Baví ma byť kreatívny na ihrisku. Či už ide o kľučku, alebo o prihrávku, ktorou uvoľním spoluhráča. Kreativita mi zároveň dovoľuje rozmýšľať inak ako súper, takže ho vždy prekvapím niečím atypickým. Je to skvelý pocit, keď pomôžem tímu a zároveň zabavím svojou hrou fanúšikov.

Sezónu začneš v nových kopačkách adidas NEMEZIZ. Ako sa ti v nich hrá? V čom sú podľa teba odlišné od tvojich predošlých?

Čo je pre mňa najdôležitejšie, tak to je pohodlnosť. A to presne spĺňajú kopačky NEMEZIZ, ktoré prakticky hneď ako som si obul, cítil som sa v nich dobre. Sadli mi tak, že mám pocit, že v nich hrávam odjakživa. adidas opäť prišiel s niečím novým, vďaka čomu môže byť môj výkon na ihrisku ešte lepší.

Čo je pre teba ako pre hráča najdôležitejšie, aby si podával čo najlepšie výkony?

Cítiť sa fit po zdravotnej stránke, ale tak isto je pre mňa dôležitá psychická pohoda. Pred zápasom potrebujem mať v hlave len to, že ma čaká zápas a musím podať ten najlepší výkon. Bez 100% koncentrácie to nejde.

Aký je to pocit hrať v jednej z najlepších líg sveta?

Je to samozrejme skvelý pocit. Beriem to aj ako takú odmenu za to, že som vždy tvrdo na sebe pracoval, či už individuálne alebo na tréningoch. Môžem si povedať, že sa to oplatilo a motivuje ma to do ďalšej práce.

Veľa športovcov je poverčivých. Máš aj ty pred zápasom nejaké špeciálne rituály?

Nejaký špeciálny rituál nemám. Pred nástupom na ihrisko sa iba prežehnám aby všetko dopadlo dobre a idem hrať.

Kto je tvoj futbalový vzor?

Keď som bol menší, tak môj futbalový vzor bol slovenský reprezentant Vlado Zvara, ktorého som obdivoval ako hral. Mal som ho možnosť vidieť aj naživo niekoľkokrát keď hrával ešte za HFC Humenné. Neskôr bol mojím vzorom Steven Gerrard z Liverpoolu.

Stanovil si si aj nejaké ciele, méty, ktoré by si chcel dosiahnuť v tejto sezóne? Či už počet gólov, alebo podobne.

Nedávam si nijaké individuálne ciele, samozrejme každý gól alebo gólová prihrávka poteší. Hlavne nech sa darí celému tímu. To je pre mňa najdôležitejšie. Futbal nie je individuálny šport.