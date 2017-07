Likvidace kožešinových farem v Česku se neposune. Senát schválil jejich úplné vymizení na leden 2019

Je to definitivní. V České republice zmizí za rok a půl – tedy k lednu 2019 – všechny kožešinové farmy. Senát České republiky schválil tento zákaz bez jakýchkoliv změn, i když se před zasedáním objevily různé pozměňovací návrhy, které by např. umožňovaly chovné období některým farmám prodloužit až do roku 2022, či navýšit kompenzaci farmám za jednoho odchovaného norka na 6 tisíc korun.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání zakáže chov a usmrcování zvířat „výhradně nebo převážně“ za účelem získání kožešiny z nich. Vztahovat se má na lišky a norky, ne však na králíky a nutrie. Novelu podepsalo na 50 poslanců, kteří uvedli, že z etických důvodů již nechtějí podporovat velmi nehumánní podmínky na farmách, které ač splňují standardy, tak rozhodně neodpovídají přirozenému prostředí zvířat.

Novela zákona teď čeká na prezidentův podpis. Ročně je na českých kožešinových farmách zabito na 20 tisíc lišek a norků.