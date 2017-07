Nádherná Insignia dostala prísnejšie tvary, viac koní a ostrejšiu techniku. Verziou GSi Opel spomína na minulosť

Opel Insignia druhej generácie je viac než vydarené auto, o tom niet pochýb, veľká pozornosť sa však upriamuje do vrcholnej verzie, ktorú malo pôvodne stvárňovať OPC-čko. Žiaľ, vyzerá to tak, že automobilka už so šesťvalcovým variantom nepočíta, a to aj napriek tomu, že v rámci koncernu General Motors ho v portfóliu nájdeme. Tak či onak, v týchto dňoch nám Opel predstavuje úplnú novinku, verziu Insignia GSi. Nový najvýkonnejší variant s „oprášeným“ názvom z minulosti sa spolieha na preplňovaný benzínový štvorvalec s výkonom 191 kW / 260 koní a krútiacim momentom 400 N.m. Na predošlé 2.8 V6 Turbo s 325 koňmi musíme tak zabudnúť, kompetentní však poukazujú na skutočnosť, že GSi je na Nürburgringu rýchlejšie ako predošlé OPC-čko, za čo do nemalej miery môže aj o 160 kilogramov nižšia váha vďaka novej platforme.

Model GSi ráta s pohonom všetkých štyroch kolies, miesto klasického diferenciálu ide však o riešenie s dvomi lamelovými spojkami pri zadnej náprave. Výsledkom tak má byť eliminácia nedotáčavosti, a teda prítomnosť vektorovania krútiaceho momentu. O prenos sily sa stará výhradne 8-stupňová automatická prevodovka, do pozornosti treba dať i znížený podvozok o 10 milimetrov, za čo môžu kratšie pružiny, samozrejme, nechýbajú ani športové adaptívne tlmiče s technológiou eliminovania náklonov karosérie. Insignia vo vyhotovení GSi disponuje štandardne 20" diskami, pneumatikami Michelin Pilot Sport 4 S, pričom o brzdenie sa stará špičkový brzdový systém Brembo s 345-milimetrovými kotúčmi a 4-piestovými strmeňmi. Hriechom by na záver bolo nespomenúť vyšperkovaný dizajn, ktorý výborne dotvára športový charakter a potenciál auta, i keď je pravda, že 260 koní v danej triede nie je žiadne terno.

Zobraziť galériu 6