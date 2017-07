Youtuberi, ktorí drogujú pred kamerami a financuje ich samotná vláda. Ako reagujú na MDMA, amfetamín či kaktus Peyote?

Experimentovanie s drogami väčšinou neobíde žiadneho mladého človeka. Holandská vláda prostredníctvom verejnoprávnej televízie BNN preto pred viac ako rokom v spolupráci s odborníkmi a mladými ľuďmi vymyslela zaujímavý projekt s názvom Drugslab, ktorého tvárami sa stali Nellie, Rens a Bastiaan. Na konci decembra minulého roku sa na našej stránke objavili po prvýkrát, ale odvtedy prešlo takmer sedem mesiacov a my sme na ich kanál zavítali ešte raz, aby sme sa čosi nové naučili a aj dobre zabavili. Scény odohrávajúce sa v provizórnom chemickom laboratóriu neustále pokračujú a všetci traja sa po užití konkrétnej drogy sústredia na to, aby svojim kolegom dôsledne opísali to, čo práve zažívajú. Po zážitkovom videu nasleduje aj kratšie video o tom, ako sa pri užívaní špecifickej drogy správať, čo zaručene urobiť a čomu sa určite vyhnúť, a tak niet pochýb o tom, že Drugslab môže pre ľudí plniť vzdelávaciu funkciu.

Od nášho posledného stretnutia s podarenou partiou mladých ľudí si už vyskúšali MDMA, marihuanu, amfetamín, kaktus Peyote, ale najmä hromadu opioidov a ďalších drog, ktoré síce nepatria medzi najpoužívanejšie, avšak človek sa s nimi niekedy v živote môže stretnúť. Beztrestné užívanie drog pred kamerou podporované financiami priamo od holandskej vlády, keďže televízia BNN je verejnoprávna a spadá pod štát, je veľmi zaujímavým konceptom a očividne si ho ľudia obľúbili, pretože jeho tvorcovia tak rýchlo skončiť neplánujú.