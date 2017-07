Už túto sobotu ovládne Prahu v poradí ôsmy Addict. Netradičná lokácia aj atraktívni hostia sú zárukou párty, ktorá prepisuje históriu

O sérií podujatí s titulom Addict už mnohí z vás mali zaručene možnosť počuť. A to hneď z viacerých dôvodov. Za ich vznikom stojí jeden z najuznávanejších DJov a hudobných producentov v Československu - NobodyListen, ktorému sa takto podarilo vyplniť zásadnú dieru medzi pražskými hudobnými udalosťami. Z istej časti by sme ich mohli označiť za klubové, no Addict je jedinečný hlavne precíznym výberom netradičných lokalít, pričom by ste si pri väčšine povedali, že tam jednoducho nie je možné zorganizovať párty pre viac ako tisíc ľudí. No a pri tom poslednom sa toto všetko potvrdilo, keďže sa Nobodymu podarilo po prvej skladbe narušiť statiku historickej budovy.

Zárukou kvality je aj skutočnosť, že chalani dbajú na top zvuk a akcie nezaostávajú ani po vizuálnej stránke. No a tento plnohodnotný hudobný zážitok si môžeš už túto sobotu - 22.7. vychutnať aj ty. Addict #8 sa bude prvý krát konať mimo centra Prahy - hneď vedľa zastávky Huntířovská, kde sa však vytvára priestor pre indoor aj outdoor stage. Samozrejme nás čaká aj atraktívne hudobné obsadenie a okrem NobodyListena predstaví svoj set aj Dalyb, Hugo Toxxx, Angry Tableflip, Double J, Mary C a ďalší. Lístky sú k dispozícii výhradne na mieste. Už v jeseni je mimochodom v pláne aj Addict Tour s ôsmymi zastávkami po celom Česku a v Bratislave, no o tom vás ešte určite budeme informovať.

Takto to vyzeralo na zatiaľ poslednom siedmom Addicte.

A ešte zopár záberov z lokality, kde sa bude konať Addict s poradovým číslom osem.