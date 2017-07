Kieron má 14 rokov, prezývajú ho Mini Monet a zarobil už viac ako 2 milióny eur. Maľuje od útleho detstva a celú kariéru má pred sebou

Mnohí z nás nevedia, čomu by sa chceli v živote venovať ani po skončení vysokej školy. Dnes 14-ročný Kieron Williamson mal v hlave o svojej budúcnosti jasno už v roku 2008, keď na rodinnej dovolenke ako malý 5-ročný chlapec začal len tak zo zábavy kresliť. Kreslenie ho zaujalo natoľko, že o rok neskôr sa už venoval maľbe a o pár mesiacov nato mal na konte prvý predaný obraz. Za prvý obraz bol záujemca ochotný zaplatiť slušných 14-tisíc libier a odvtedy si vďaka svojmu talentu zarobil už hromadu peňazí, pretože hodnota jeho majetku v súčasnosti dosahuje približne 2 milióny libier. Od začiatku mu pomáhali jeho rodičia, ktorí síce nemali veľký záujem vstúpiť do sveta podnikania a starať sa o veľké finančné čiastky, ale nemohli nechať svojho syna napospas zberateľom.

Hello all.

Who is inspired by art? Mini Monet with Kieron Williamson is available on @BBCiPlayer.https://t.co/SqTM0QqmYk

From @ricmic2209 pic.twitter.com/VdJQf4cvQH — Richard Hill (@ricmic2209) 13. července 2017

Vďaka výnimočnej technike a štýlu svojich obrazov si stále mladý Kieron získal prezývku „Mini Monet“, čím ho ľudia začali prirovnávať ku klasickým maliarom spred niekoľkých storočí, ale jemu aj vďaka pomoci od rodičov sláva nestúpla do hlavy. Spočiatku svoje obrazy maľoval akvarelom, ale v poslednej dobe sa trochu rozhodol zmeniť štýl, čoho sa obával, pretože nevedel, ako na nové obrazy zareagujú záujemcovia a zberatelia, ktorí boli zvyknutí na klasické diela. Doteraz najdrahší obraz, ktorý sa z jeho kolekcie predal, stál zákazníka úctyhodných 55-tisíc libier a o svoje príjmy sa tak skoro nebude musieť obávať, pretože v blízkej budúcnosti prebehne aj predaj ďalších piatich obrazov za viac ako 100-tisíc libier. Aj keď má Kieron stále iba 14 rokov, po dovŕšení dospelosti prejde všetok majetok do jeho rúk a rodičia sa stiahnu z manažérskych pozícií, aby mu umožnili rozvíjať myšlienky vlastnou cestou. Kieron sám o sebe tvrdí, že nikdy nemaľoval kvôli peniazom a nikdy sa to ani nezmení, a tak každý rok organizuje v meste Norfolk výstavu, kde prichádzajú jeho diela obdivovať desiatky fanúšikov aj záujemcov a talentovaný maliar najnovšie dokonca získal vlastný dokumentárny film s názvom Mini Monet Millionaire, o ktorý sa postarala britská televízia BBC.

Today's feat. child prodigy in the Visual Arts: Kieron Williamson, English watercolour artist ,with an advanced use of perspective & shading pic.twitter.com/DkUteuiCdg — HauteCollageGallery (@HauteCollage) 19. března 2017

Kieron Williamson (born 4 August 2002) pic.twitter.com/RNxbd28U2y — mojo (@mojo42760044) 2. března 2017

Kieron Williamson henüz 10 yaşında. pic.twitter.com/nFswt7kZ1w — Marbet Nomkun (@BalamberHun) 31. ledna 2017

El pintor inglés Kieron Williamson, de nueve años de edad, vendió su primera obra de arte en 2010, por US$233.000. pic.twitter.com/h7WMZ7toQD — ROLANDO GUILLEN™ (@ROLANDOPTY) 20. ledna 2017