Aj dizajn kondómov môže byť atraktívny a štýlový. Značka Primeros sa inšpirovala diverzitou ľudskej sexuality a anatómie

Príbeh značky Primeros sa začal písať ešte v roku 1909, kedy židovský obchodník vytvoril progresívny zásielkovú službu až k zákazníkovi domov. Jeho prezervatívy sa vtedy predávali nielen v celej Rakúsko-Uhorskej monarchii, ale aj v Paríži, Londýne a dokonca za veľkou mlákou v Chicagu. Primeros je dokonca najstaršou značkou kondómov na svete. Od tejto doby sa toho pochopiteľne zmenilo veľa a Primeros si dokázal vybudovať stabilné miesto, zatiaľ čo sa jeho názov stal synonymom pre kondómy. Cez viacerých majiteľov sa spoločnosť v roku 2005 dostala až do rúk Romana Kociána, ktorý mal narozdiel od svojich predchodcov víziu aj plán, ako vybudovať z Primerosu jednotku na trhu.

Majiteľ Primerosu Roman Kocián

Zároveň si však zaumienil, že keď sa mu nepodarí nájsť schopného a relevantného dizajnéra so silnou víziou, spáli všetky mosty a podnik čo najskôr predá. Nechcelo sa mu však loviť vo vodách grafikov z marketingových firiem, ktorých kreativitu dávno zabili požiadavky klientov. Našťastie si majiteľ časom vyhliadol typografa Tomáša Brousila, ktorý sa tak stal tvorcom nového loga nahradzujúceho to tradičné, skoro sto rokov staré. „Primeros pro mě představovala ikonickou značku, která se stala přirozenou součástí života několika generací. Po oslovení jsem proto dlouho neváhal,“ spomína Tomáš.

Po logu bol na rade redizajn samotných obalov. Okrem veľkých agentúr oslovil Kocián aj Jakuba Korouša a Matěja Chaberu so zadaním urobiť veľký tresk v dizajne vizuálne stagnujúcej značky. Z tejto pozície to však samozrejme nebolo vôbec jednoduché a chalani sa pri práci poriadne zapotili, aj keď to vlastne najprv nevyzeralo vôbec sľubne. „Měl jsem naplánovanou dovolenou a vůbec se mi nechtělo pracovat,“ priznáva Jakub so smiechom. Nakoniec sa však s kolegom predsalen nechali presvedčiť a výsledkom je 9 nových charakterov Primeros, ktoré sú v prvom rade inšpirované diverzitou ľudskej sexuality a anatómie.

Dizajnéri Matěj Chabera (vľavo) a Jakub Korouš

Zastúpenie tu nájde napríklad "nežný" prezervatív s ružovou arómou Innocent, čierny Black Hawk, Safeguard vhodný pre "extrémnu záťaž" alebo King Size pre tých, ku ktorým bola príroda o niečo zhovievavejšia. Rozmanitosť kondómov však nie je marketingovým ťahom, ale má svoje korene vo filozofii sex positive, ktorú Primeros reprezentuje. „Chceme šířit otevřenost vůči všem odstínům lidské sexuality, kterých určitě není jen padesát. Někdo má rád holky, někdo vdolky. Jeden je subík, druhý dominantní macho. Někoho vzrušují pouta, někoho kluci v hasičské uniformě. Nemusíš pasovat do škatulky, buď sex positive, to má být naše message,“ opisuje Kocián. „Pro mě je to další fáze emancipace. Všechno se stává normálním – v dobrém slova smyslu,“ dodáva Jakub.

Všetkých 9 typov Primeros sa vyznačuje minimalistickým dizajnom s výraznými grafickými symbolmi, ktoré spolu s priamočiarou farebnosťou jasne určujú charakter každého druhu. Cieľom bolo odlíšiť sa od ostatných výrobcov, čo sa určite aj podarilo. Primeros sa však odlišuje v ešte jednej podstatnej záležitosti. Všetky kondómy sa totiž vyrábajú v Nemecku, podliehajú tiež nemeckým kontrolám kvality a môžu sa pýšiť aj prestižnými certifikátmi. Tým sú na českom a slovenskom trhu jedineční, keďže väčšina konkurentov vyrába svoje produkty v Číne, Indii a Thajsku.

Zobraziť galériu 21