Co se začalo dít na klidném, českém rapovém rybníčku? Zmapovali jsme Toxxxovy narážky, odchod z BiggBossu i Smackovu neshodu s Jamesem Colem

Poslední roky byly na české hip-hopové scéně poměrně klidné. Jakékoliv rozkoly a neshody probíhaly nekonfliktně, a pokud se nějaké už dostaly na povrch, byly docela nekonkrétní. O to víc překvapuje, že se vody českého rapového rybníka opět začínají tímto způsobem vířit a o rozruch se nepostaral nikdo jiný, než zase ti stejní průseráři jako před lety, kdy byla scéna různých beefů plná – Hugo Toxxx a James Cole. Vezměme si to ale popořádku.

Je začátek letošního roku. Hugo si na svém Twitteru střílí z československé scény. Od nekonkrétních zmínek se jeho tweety převalí i v naprosto konkrétní útoky zaobalené do jeho typického přidrzlého humoru, který můžeme znát už z dob Supercrooo.

smeju se sadboyum s lucii bilou na refrenech. kůň prcal vaše prdele. neznate historii žánru. popová větev VŽDY odumře. real shit de zdola — Hugo Toxxx (@Bauch808) March 10, 2017

smrdi ti ruka hore — Hugo Toxxx (@Bauch808) April 4, 2017

dobre rano, pustil jsem si par klipu a musim vam rict kluci... je to velka mrdka. a nevezmu si beat vod nikoho kdo dela s hovnakama — Hugo Toxxx (@Bauch808) May 14, 2017

rapperi, vsichni ste reklama na nejakej produkt. nechate se krásně koupit. stojíte 12-13 korun. #toyalert — Hugo Toxxx (@Bauch808) May 30, 2017

Na svém Instagramu se pak navezl i do konkrétních interpretů.

nobodyblitzen - zpatky ve tvy ctvrti (zasobuju mlok) Příspěvek sdílený Hugo Toxxx (@bauch808), Čen 15, 2017 v 2:58 PDT

úsměv feťáci, dneska bude krásnej den #cistepodlesebe Příspěvek sdílený Hugo Toxxx (@bauch808), Čen 25, 2017 v 2:29 PDT

❤ Příspěvek sdílený Hugo Toxxx (@bauch808), Čen 25, 2017 v 11:07 PDT

V polovině června pak Toxxx oznámil odchod z labelu BiggBoss. Pro někoho velké překvapení, ale ve skutečnosti vztahy v pražském labelu údajně vřou už delší dobu. Podivné na celé situaci je to, že vůbec nikdo z labelu se k Hugově odchodu nevyjádřil. Když přitom před časem odešel Refew, tak se to poměrně hodně řešilo. „Bohužel jsme se rozcházeli v názorech, takže jsem se rozhodl label opustit,“ popsal Refew loni v květnu důvod svého odchodu.

Odesel jsem z biggboss, vsechno dobry zustava ve vzpominkach, spatny je za mnou a pryč☀ — Hugo Toxxx (@Bauch808) June 18, 2017

Toxxx si svůj konec v labelu také nenechal pro sebe, ale vydal pouze velmi strohé vyjádření a konkrétní důvody neuvedl. „Už delší dobu ho srali. Odešel vlastně dávno, tohle byla jen formalita,“ vysvětlil jeho kolega James Cole na Instagram streamu a naznačil, že možná i on sám BiggBoss label opustí. Všechno se prý brzy dozvíme.

Cole svoji nelibost uvedl na pravou míru už před tradiční open air akcí na Náplavce v Praze, které se nezúčastnil z důvodu brandingu a sponzoringu firmami, s jejichž produkty se ne úplně ztotožňuje. Co se uvnitř BiggBoss labelu vlastně děje? Dočkáme se snad nějakých zásadnějších změn na české scéně?

Fanoušci se na sobotním streamu Jamese samozřejmě ptali i na možný beef se Smackem, který ho velmi nelichotivě zmiňoval v tracku Terapie. „Se Smackovou mámou jsem měl regulérní, několikaletý vztah. Bylo to temný období, ve kterém jsem bral spoustu drog a udělal spoustu pí*ovin. Od té doby jsem na sobě zapracoval,“ řekl James Cole a přiznal i to, že Smackovi doopravdy přebral i jeho tehdejší holku. „Po poslechu tracku jsem mu poslal dlouhou zprávu a všechno jsme si vyříkali.“

Beef mezi Jamesem a Smackem se tedy nejspíš konat nebude. Sám Smack se v rozhovoru pro REFRESHER nechal slyšet, že „pokud by se s ním pustil do jakéhokoliv beefu, zažil by pohřeb.“

Nato Toxxx vydal na Instagramu další smršť fotek, které byly adresovány právě Smackovi a také Mike Trafikovi. Připojil i provokativní hashtagy jako #projektduchod či #superproduser.

To nenechalo Smacka ani Trafika chladnými:

Chvílemi se nabízí otázka, jestli celá šaráda není jenom promo na podzimní releasy obou interpretů. Cole v jednom svém statusu nenápadně naznačil, že byl ve studiu s Toxxxem a je tedy zatím ve hvězdách, jestli náhodou nenahráli i více než jeden track. V sobotním streamu na Instagramu James na otázky ohledně comebacku Supercrooo opáčil, že by se tomu nebránil a že by mohli opět rozproudit českou scénu. Na streamu pak zmínil i MC Geye, o kterém řekl, že je jeho kopie – vlastní syn – žijící cizí život a o Majkovi Spiritovi řekl, že je blbeček.

Celá věc tedy bude mít možná ještě větší důsledky. Je možné, že vztahy na české scéně opravdu zaskřípaly. Toxxx v dnešním Instagram příspěvku, kde si znova rýpnul do producenta PSH, poodhalil track, který by měl přinést jakási fakta – nejspíš tedy o české rapové scéně. Přijde nový diss track? Bude další beef? Situaci nadále sledujeme.