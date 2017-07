"Čo robíš na pódiu so školskou taškou? Veď nevieš ani čítať!" Na druhej tlačovke McGregor zahviezdil a Mayweatherovi nedaroval absolútne nič

Včerajšia prvá tlačová konferencia pred blížiacim sa súbojom McGregor verzus Mayweather naznačila, že si obaja bojovníci vo svojich slovných výmenách nič nedarujú. McGregor neváhal použiť akékoľvek urážky už včera, ale až na dnešnom pokračovaní v kanadskom Toronte všetkým ukázal, aký obrovský šoumen v skutočnosti je. Na pódium vyšiel v bledomodrom saku a opäť raz prebral vedenie celej konferencie do svojich rúk, pretože ľudí doslova pobláznil.

Floyd Mayweather len pokojne sedel a čakal na svoju šancu, zatiaľ čo McGregor si uťahoval z toho, ako sa zase obliekol, z jeho problémov s čítaním, ale dokonca vynadal aj stanici Showtime, ktorá celé tlačové konferencie zastrešuje a bude vysielať aj súboj, pretože mu počas prvej tlačovky na chvíľu vypadol mikrofón. Dav si Íra okamžite zamiloval a keď dostal príležitosť Mayweather, najskôr začali ľudia skandovať, aby zaplatil svoje dane a potom sa mu vysmiali aj za školskú tašku, z ktorej včera vytiahol šek na 100 miliónov dolárov. V jednom momente dokonca McGregor fanúšikov vyhecoval natoľko, že niekoľko tisíc z nich začalo hlasno skandovať "Fuck the Mayweathers" a charizmatický Ír bol v tej chvíli v siedmom nebi. Ak to takto bude pokračovať a Conor Mayweatherovi v súboji v ringu podľahne, aspoň bude môcť spomínať na to, že boxer vo verbálnom súboji s ním nemal absolútne žiadnu šancu.