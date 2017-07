Najlenivejšie krajiny sú v Amerike a Afrike. Ako sú na tom Slováci?

Športom ku zdraviu alebo trvalej invalidite. Nie každý sa narodil s pohybovými danosťami na úrovni profesionálnych atlétov, no aby sme sa o svoje telo dobre starali, stačí nám jednoduchá vec - chôdza. Pre niekoho obyčajná vec, no čím viac človek denne prechodí a nepresedí kdesi za stolom, tým pozitívnejšie pôsobí na vlastné telo. Pravidelné cesty pešo do práce, školy, za kamarátmi, do mesta, hocikde, pomáhajú nášmu srdiečku, pľúcam, obehovému systému, svalstvu atď. Bohužiaľ, ľudia čoraz viac využívajú autá, autobusy, vlaky a iné dopravné prostriedky namiesto kráčania. Všetci sme iní, no výskumníci zo Stanfordovej univerzity sa rozhodli vytvoriť mapu sveta na základe údajov získaných vďaka aplikácii ARGUS nainštalovanej v smartfónoch ľudí.

Podarilo sa im dať dokopy až 700 000 jednotlivých osôb a na základe nich aspoň približne ukázať "obľúbenosť chôdze" v rôznych kútov zemegule. V rebríčku dopadli najlepšie obyvatelia Hongkongu s priemernou hodnotou 6 880 krokov na jednotlivca. To vychádza, že denne prejdú okolo 6 kilometrov. V opačnej situácii sa ocitli Indonézania s 3 513 krokmi. Čo sa týka zvyšku sveta, dobre dopadla aj Čína, Japonsko, krajiny východnej Európy či Španielsko. Horšie sú na tom štáty ako Pakistan, Venezuela, tiež aj sever Afriky či obe Ameriky.

Dokopy dali aj údaj ukazujúci na intenzitu chôdze v častiach prebiehajúceho dňa. Na nižšie priloženom grafe jasne vidieť, že ľudia sa najviac pohybujú ráno medzi 7:00 až 9:00 a o trocha viac aj podvečer medzi 18:00 s 20:00. Dané hodnoty pravdepodobne súvisia s príchodmi a odchodmi do a z práce. Najmenšie rozdiely v intenzite chôdze sa zaznamenali v severskom Švédsku, kde je zároveň aj malá miera obezity na rozdiel od zvyšku sveta.

Celosvetový priemer sa pohybuje okolo čísla 4 961 krokov (4 kilometre). Slovensko sa ocitlo medzi hodnotami 4 500 až 5 000, čo je dobré. Česi narobia zhruba 5 500 krokov.