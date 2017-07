Televízne dno preráža aj JOJka. Tvoje nočné mory tentokrát ovládne Carpool Karaoke v podaní vykopávok ako Helena Vondráčková či Tublatanka

Určite si ešte mnohí z vás spomenú na článok spred približne mesiaca, ktorý sme venovali televízii Markíza, konkrétne programu Chart Show, kde akýsi neznámy pseudoodborník vytvoril rebríček najlepších rapových skladieb na svete. Okrem Eminema či 2Paca samozrejme nemohli chýbať ani Rakby a Speezy, čo sme dovtedy kategorizovali ako najväčší televízny bizár vôbec. Táto skutočnosť sa nemení ani dnes, avšak Markíza už nie je jediná, ktorá v disciplíne katastrofálnych formátov okupuje prvú priečku. Teraz k nej s pokojným svedomím môžeme zaradiť aj JOJku. Tá nikdy nebola žiadne terno a nebyť legendárneho Paneláku by si na ňu ani nik nespomenul, no predsa dokáže aj v roku 2017 nemilo prekvapiť.

Rozhodla sa totiž kopírovať trendy zo zahraničia, čo by ešte až tak nebolo zlé, možno práve naopak, no instantne zničila potenciál ešte len pripravovaného formátu nešťastným obsadením. A tým nemyslíme len moderátora, ale aj samotných hostí. V skutočnosti ide o slovenskú verziu známeho Carpool Karaoke s novým názvom Super Karaoke. Wau, tu muselo spojiť hlavy veľa kreatívcov. Postupne sa na sedadle spolujadza vystriedajú aj vykopávky ako Helenka Vondráčková či Tublatanka. Ak niekto niekedy budete mať možnosť stretnúť pôvodného autora Jamesa Cordena, prosím, pustite mu to a zaznamenajte jeho výraz tváre na video. Ďakujeme.

Pre tých odvážnejších tu žiaľ máme aj úvodnú upútavku.