Reakcia šéfa na žiadosť zamestnankyne o pár voľných dní kvôli psychickému zdraviu sa stala virálnou. Ľudia zabúdajú na dôležitosť zdravej mysle

Udržiavať si svoje psychické zdravie v absolútnej pohode nie je najjednoduchšia záležitosť v práci, kde sa človek neustále stretáva s množstvom stresu. Vývojárka a programátorka Madalyn Parker už niekoľko rokov pracuje pre spoločnosť Olark, ktorá sa zaoberá vývojom rôznych softwérových riešení, a tak od nej práca mnohokrát vyžaduje dokonalú psychickú pripravenosť a schopnosť odovzdávať hotovú prácu vo veľmi krátkych termínoch. Madalyn však už zopár rokov trpí úzkosťami a depresiou, ktorá sa jej z času na čas prehlbuje a ona si kvôli tomu musí oddýchnuť, zresetovať myseľ a opäť sa dostať do svojej najlepšej formy. V korporátnom prostredí nie je jednoduché vysporiadať sa s depresiou, pretože množstvo kolegov aj nadriadených ju vníma len ako výhovorku, alebo ju neberie vážne, avšak to sa Madalyn nestalo v jej súčasnom zamestnaní.

Pred pár dňami sa jej psychický stav zhoršil natoľko, že si musela od svojej práce na chvíľu oddýchnuť, o čom dala svojmu tímu vedieť prostredníctvom e-mailu. Napísala v ňom, že nasledujúce dva dni zostane doma, aby sa mohla sústrediť na svoje psychické zdravie, pretože sa chce na ďalší týždeň vrátiť v plnom nasadení. Nečakala, že jej odpíše samotný riaditeľ celej spoločnosti Ben Congleton, ktorý jej poslal ďakovnú správu. Odkázal jej, že by si mali ľudia oveľa viac uvedomovať dôležitosť využívania voľných dní, na ktoré má zamestnanec nárok pri chorobe, na to, aby si dali doporiadku svoje mentálne zdravie. Nazval ju správnym príkladom na prelomenie stigmy o psychických problémoch vo veľkých korporáciách, čo ju príjemne prekvapilo, a tak jeho správu zdieľala na Twitteri. Jej príspevok sa onedlho stal virálnym a väčšina užívateľov nemohla uveriť tomu, že jej šéf zaujal takú informovanú a pozitívnu pozíciu, z ktorej by si mali brať nadriadení v mnohých ďalších spoločnostiach. Ak človek nedokáže sústrediť celú svoju myseľ na vykonávanú prácu, potom jej výsledná kvalita zaostáva.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. pic.twitter.com/6BvJVCJJFq