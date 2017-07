Rusi najnovšie potrebujú pas na to, aby si mohli pozrieť porno na portáli Pornhub. Stránka zaujímavo plní požiadavky ruských úradov

Najväčšia pornostránka na svete Pornhub sa ešte minulý rok dostala do konfliktu s Ruskom, keď ju najskôr miestne úrady zakázali a potom na jar tohto roku opätovne povolili pod podmienkou, že na Pornhub budú mať prístup len ľudia vo veku nad 18 rokov. Rusi totiž Pornhub obvinili z toho, že jeho obsah negatívne ovplyvňuje zdravý vývoj detí, a tak sa stránka rozhodla zabezpečiť to, aby mala konečne od úradov pokoj a zároveň si mohla byť istá, že neporušuje zákony. Užívatelia v Rusku sa teda na Pornhub dostanú po tom, čo sa prihlásia prostredníctvom účtu na sociálnej sieti Vkontakte, ale nie je to až také jednoduché. Pornhub predtým vyžadoval, aby užívatelia zadali dátum narodenia, čo nebol zložitý systém na oklamanie, ale so začiatkom používania Vkontakte na prihlásenie vznikol pre užívateľov a fanúšikov pornografie menší problém.

Na založenie účtu na sociálnej sieti Vkontakte potrebuje človek v Rusku číslo svojho mobilného telefónu. V tomto kroku prichádza spomínaný háčik, pretože na kúpu SIM karty je v Rusku podľa zákona potrebné poskytnúť konkrétne informácie zo svojho pasu, čo je dokument s podobným využitím ako náš občiansky preukaz, aj keď v niektorých stánkoch a obchodoch by ti samozrejme nenápadne SIM kartu predali aj bez kontroly. V praxi to tak znamená, že na obyčajný prístup k pornografii musia Rusi v konečnom dôsledku použiť vlastný pas, inak sa oficiálnou cestou na portál Pornhub nedostanú. Stránka zároveň všetkých ubezpečila, že osobné informácie svojich užívateľov neukladá, ani nijak inak nepoužíva, a tak sa ľudia nemusia obávať toho, že by na základe jedného nevinného videa niekto dokázal objaviť, čo všetko stvárajú na internete.

Russians now need a passport to watch Pornhub https://t.co/L6pI12vvt2 pic.twitter.com/YsluPI8XVN — VICE News (@vicenews) 10. července 2017