Po svete sa rozširuje neliečiteľná kvapavka, za ktorou stoja orálny sex aj nízka miera používania kondómov

Pohlavné choroby ohrozujú každého z nás bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme, alebo pred tým zatvárame oči. Stačí jedno nezodpovedné rozhodnutie a tvoj život sa môže otočiť o 180 stupňov, pred čím najnovšie varuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Štatistiky ukazujú, že po svete sa každý rok nakazí kvapavkou až 78 miliónov ľudí, ale v súčasnosti sa začínajú objavovať prvé prípady superkvapavky, ktorá je odolná voči všetkým momentálne dostupným liekom. Nový odolný druh kvapavky sa s vysokou pravdepodobnosťou vyvinul tak, že ľudia, ktorí sa kvapavkou nakazili, o svojom zdravotnom probléme nevedeli a zaznamenali len zapálené hrdlo, na čo im lekári predpísali antibiotiká a kvapavka sa vďaka ich prítomnosti dokázala prispôsobiť a vybudovať si voči nim odolnosť. Baktéria kvapavky často zostáva v hrdle a ústach človeka po orálnom sexe a v mnohých prípadoch sú jej príznaky len minimálne alebo žiadne, takže ľudia o svojej diagnóze ani len netušia, ale celosvetovým problémom je aj nízka miera používania kondómov.

Prípady kvapavky odolnej voči všetkým dostupným liekom sa zatiaľ podľa Svetovej zdravotníckej organizácie objavili v Japonsku, Španielsku a Francúzsku a odborníci sa obávajú, že sú ňou nakazení aj mnohí ďalší ľudia bez toho, aby o tom vedeli. Prevencia a diagnostika kvapavky a ďalších pohlavných chorôb je v menej vyvinutých krajinách prakticky neexistujúca, takže zdokumentované prípady ani zďaleka nebudú jedinými na celom svete. Situácia je alarmujúca, pretože momentálne vo veľkej časti prípadov kvapavky funguje iba takzvaná tretia línia antibiotík, na ktoré však už v 50 krajinách sveta zaznamenali pri kvapavke jej odolnosť. V súčasnosti sa vo vývoji nachádzajú ďalšie tri lieky, ale zatiaľ nie je jasné, do akej miery budú v boji proti kvapavke úspešné. Svetová zdravotnícka organizácia preto ľuďom odporúča, aby dbali na bezpečný sex, komunikovali so svojím partnerom o intímnych otázkach a v prípade akéhokoľvek podozrenia okamžite zašli za lekárom a nebáli sa mu o svojich obavách povedať. Kvapavka totiž postihuje genitálie, hrdlo aj konečník a spôsobiť môže pálenie pri močení, výtok, zápaly, problémy s plodnosťou a tehotenstvom u žien a dokonca zvyšuje riziko nakazenia HIV.

