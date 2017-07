Na slovensko-rakúskych hraniciach sa tvorili kolóny, lebo Slováci potrebovali nakupovať aj cez sviatok. Voľno ľudia využili na výlet k susedom

Na Slovensku už platí zákon, podľa ktorého zostávajú počas štátnych sviatkov obchody zatvorené. Medzi obyvateľmi našej krajiny sa samozrejme nájdu ľudia, ktorí rozhodnutie parlamentu podporujú, ale aj jeho odporcovia, ale nech už sa človek nachádza v akejkoľvek skupine, vždy má šancu ísť nakúpiť do zahraničia. Pre obyvateľa Banskej Bystrice to možno nie je také jednoduché, ale Bratislavčania to majú do Rakúska len na skok, čo sa ukázalo aj dnes pred obedom. Na svoj Facebook zavesil chlapík menom Jan Hrcka video, v ktorom zachytáva vraj viac než trojkilometrovú kolónu na hraničnom prechode Berg, pričom áut s rakúskou značkou by si v nej našiel len veľmi málo a väčšina ľudí sa teda na výlet do Rakúska vybrala za nákupmi. Ľudia v komentároch začali konanie výletníkov kritizovať a obviňovali ich z toho, že si nevedia užiť ani jeden deň voľna, ale ak má niekto pocit, že potrebuje ísť nakúpiť aj cez sviatok, prečo by mu to mal niekto zakazovať?

Podobné scény sa odohrávali aj na druhej strane Dunaja, ale o niekoľko desiatok kilometrov ďalej, keď sa Slováci z Komárna presunuli na nákupy do maďarského Komáromu a vyriešili tak akýkoľvek problém so zatvorenými obchodmi. Na záver je nutné podotknúť, že už aj v minulosti sa napríklad počas dnešného sviatku a ďalších voľných dní vytvárali na slovensko-rakúskych hraniciach kolóny, pretože ľudia smerovali na nákupy do Parndorfu či len tak do obchodných domov, ale teraz sa to po vstupe nášho zákona do platnosti o čosi zväčšilo.