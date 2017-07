Kvalitnú architektúru sa oplatí uplatňovať všade, aj v hlbinách lesov Malých Karpát

Architektúra a dizajn nemajú hranice, a to nielen čo sa týka celkového vzhľadu, ale taktiež po stránke lokácie. Priamy dôkaz uvedeného tvrdenia vám dnes ukážame skrz dychberúcu nehnuteľnosť na úpäti známej obce Kuchyňa z portfólia bratislavského ateliéru pantograph.

Poľovnícka chata v Malých Karpatoch sa rozprestiera na pozemku s výmerou činiacou vyše 7500 metrov štvorcových (wau), pričom samotné dielo zaberá presne 288 metrov štvorcových z uvedenej plochy. Úžasné sídlo uprostred "nekonečných" lesov je niečo, čo by aspoň čas od času prijal každý a my nie sme výnimkou. Toľko by bolo k úvodu a viac vám už samozrejme napovie séria záberov od Lívie Štokingerovej a taktiež video od tvorivého tímu s názvom Filmaari. Nižšie sa nachádza aj opis od samotných tvorcov, ktorý stojí za prečítanie a váš čas.

"Poľovnícka chata pod vrchom Vysoká, využívaná miestnym združením poľovníkov je koncipovaná ako sústava 5 radiálne usporiadaných objektov okolo centrálneho nádvoria. Kompaktné, tradičné, až archetypálne hmoty distribuujú bohatý program v kompozícii, ktorá dômyselne redukuje vizuálny objem domu a posúva ho do diétnej hmotnostnej kategórie. V kontraste so subtílnym objemom domu je jeho robustný, drsný a veľmi maskulínny prejav odrážajúci sa v monochromatickom drevenom obklade aplikovanom naprieč celým objemom, bez potreby dekorovania a ornamentu."

"Nehostinná, monolitická, ba až fortifikačná fasáda sa vďaka pohyblivým elementom dokáže zmeniť na otvorený pavilónový priestor v lesnej krajine, akoby odjakživa určený pre rodinné slávnosti poľovníkov. Mnohotvárnosť domu tkvie aj v charaktere jednotlivých priestorov - od nerezovej pitevne zveri pre silné povahy, cez veselú ležérnu zafúľanosť hostinca až po romantický apartmán s precízne spracovaným detailom. To všetko spája exteriérová obývačka, ktorá je najvyhľadávanejším miestom pre zdieľanie poľovníckych historiek." - Úžasný projekt očami samotných tvorcov pantograph.

Autori: Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Miro Hrušovský, Ing. arch. Peter Kožuško, Ing. arch. Linda Hrušovská, Ing. arch. Peter Hudač PhD. & Ing. Michal Zábranský

