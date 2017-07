Neznámy muž spôsobil v španielskej turistickej destinácii rozruch. Ľudia si ho pomýlili s Morganom Freemanom a začali sa s ním fotiť

Morgan Freeman je známy americký herec a režisér, ktorý za svoju prácu získal niekoľko prestížnych ocenení, vrátane ceny Americkej filmovej akadémie Oscar alebo Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovému filmu. Pamätný je taktiež jeho typický hlas a keby ste ho stretli, okamžite by ste sa za ním vydali a poprosili ho o autogram či fotografiu. Dvojníci známych osobností to tak musia mať poriadne náročné a svoje o tom vie aj Norman, ktorý sa na Morgana Freemana náramne podobá.

Norman je však ten typ pohodového človeka, ktorý si z podoby ťažkú hlavu nerobí a hoci sa s ním fotil jeden človek za druhým, ani raz neprezradil, že sa akosi pomýlili a v skutočnosti sa nefotia so žiadnym Morganom Freemanom. Oni si to však neuvedomovali, a tak zaplnili sociálne siete so svojimi vzácnymi úlovkami. Norman má tak o zábavu väčšinou postarané a zatiaľ čo cez deň pracuje vo svojej reštaurácii, po zvyšok dňa sa cíti ako hollywoodska hviezda.

My uncle went Magaluf for a stag weekend and everyone thought he was Morgan Freeman pic.twitter.com/KFFbrHmnJ7