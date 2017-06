Najlepší ramen na svete? Niektorí ľudia čakajú až desať dní, aby si mohli túto dobrotu vychutnať

Obľúbené jedlo Naruta je čoraz populárnejšie aj u nás na Slovensku. Ramen je japonská rezancová polievka. Vaječné rezance sa servírujú so silným vývarom z mäsa a riasy kombu. Ďalšími zložkami sú obvykle bravčové karé, vajíčka, bambusové výhonky a jarná cibuľka.

Reštaurácia Ichiran sa môže pochváliť najlepším ramenom na svete, teda aspoň podľa Forbesu, ktorý jej dal takéto ocenenie v roku 2016. Našli by ste ju v japonskom meste Fukuoka, no prevádzku otvorili aj za hranicami štátu, konkrétne napríklad v taiwanskom Taipei. Chýry o tomto významnom ocenení sa okamžite začali šíriť medzi domácimi, ale aj medzi turistami a dopyt po ramene vzrástol naozaj drasticky. Dnes sú ľudia ochotní čakať aj desať dní, aby mohli ochutnať túto maškrtu. Priemerne by ste si však počkali oveľa menej, no stále nejde o krátku záležitosť. V rade väčšinou stojí až 200 ľudí a na svoj ramen by ste si počkali asi hodinu a 40 minút. Ak by ste sa náhodou nachádzali v blízkosti jednej z ich reštaurácií a chceli vyskúšať preslávený ramen, miestni odporúčajú sa sem vybrať v doobedňajších hodinách medzi šiestou a desiatou, kedy by ste tu našli asi 40 až 100 ľudí a čakali by ste "len" okolo 35 minút. Naopak, v nočných hodinách by ste sa zrejme na rad nikdy nedostali. A cena? V prepočte na naše eurá pod 10 eur.

