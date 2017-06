Nemecko schválilo legalizáciu homosexuálnych manželstiev. Dvojice rovnakého pohlavia si vďaka tomu budú môcť aj adoptovať deti

Nemecko sa zaradilo do skupiny progresívnych krajín, keď dnes ráno vo svojom parlamente poslanci schválili zákon umožňujúci homosexuálnym dvojiciam uzatvárať manželské zväzky. Zákon cez nemecký parlament prešiel s 393 hlasmi v jeho prospech, 226 poslancov hlasovalo proti nemu a 4 sa zdržali. Budúci týždeň bude ešte musieť prejsť cez hornú komoru nemeckého parlamentu, kde by sa nemal vyskytnúť žiadny problém, a po jeho podpísaní a vstupe do platnosti sa homosexuáli v Nemecku budú môcť nielenže sobášiť, ale ešte si aj budú môcť spoločne adoptovať deti. Do nemeckej právnej úpravy manželstiev teraz pribudne formulka o rovnakom pohlaví, takže časť zákona bude vo voľnom preklade znieť takto: "Do manželstva na celý život vstupujú dvaja ľudia rozdielneho alebo rovnakého pohlavia."

Úspech zákona v parlamente pritom nie je veľkým prekvapením, pretože aj nedávny prieskum medzi nemeckou verejnosťou preukázal, že až dve tretiny Nemcov podporujú zrovnoprávnenie homosexuálnych zväzkov.