Nadišiel čas na krátke nohavice. S akými šortkami jednoznačne zaboduješ počas prebiehajúceho leta?

Leto doprevádza každoročná obmena šatníka. Teplejšie veci si už definitívne odložil do skrine a povyťahoval si z nej obľúbené tielka a plavky, ale tiež zo všetkého najdôležitejšie krátke nohavice. A tu nastáva dilema. Nemal by si náhodou svoje staré šortky vymeniť za nové? Predsa len ich využívaš asi iba cez leto a to už niekoľko rokov. Zdobia ťa na každej fotke z dovolenky a máš ich jednoducho už dosť. Presne pre toto sme vytvorili zoznam aktuálnych trendov a najlepších dostupných krátkych nohavíc na aktuálne leto.

Teplákové šortky

Suverénne najobľúbenejším oblečením počas letného ničnerobenia sú teplákové krátke nohavice. Dokážeš v nich preleňošiť prakticky celý deň a nevyzlečieš ich možno ani pred náhlou cestou do mesta. Nikoho v nich totiž neurazíš a ani na teba nebude nikto ukazovať prstom. Tepláky už dávno nie sú iba "na doma". Navyše stoja iba niekoľko euro, takže skutočne nie je o čom.

Fialové šortky od H&M. Predajca ponúka hneď niekoľko farebných prevedení

Prúžkované šortky od Uniqlo

Toto určite nie je cesta. Krátke nohavice sa nenazývajú "krátke" iba zo srandy

Džínsové šortky

Istý čas boli vhodné asi iba pre oteckov na prechádzku s kočíkom, neskôr ich do módy opäť priniesol Pharrell Williams, a tak sú každodennou súčasťou šatníka moderného mladého muža. Ako dlho to ešte potrvá je otázne, pretože je prinajmenšom zaujímavé, ako sú klasické džínsy nenahraditeľným kúskom, avšak ich skrátený kolega celkom kontroverzný. Samozrejme, pokiaľ objavíš naozaj krásny pár takýchto šortiek, nemôžeš nič pokaziť ani počas neskorších ročníkov.

Nádherné džínsové šortky od H&M za skutočne nízku cenu

Značka Rufskin prišla so zaujímavými džínsovými šortkami, ktoré na prvý pohľad pripomínajú skôr plavky

Vzory

Už pri plavkách sme písali o tom, že po návrate havajských košieľ sa nestarnúci trend kvetovaných vzorov ešte rozrástol, a kde inde by sa okrem samotných košieľ ešte mohol preukázať tak ako pri krátkych nohaviciach? Vzory rozličných rastlín jednoducho nikdy nevyjdú z módy podobne ako geometrické tvary. V poslednom období je tiež obľúbený šachovnicový vzor a kamufláž. Maskáčové šortky od Rothco kúpiš v každom lepšom army shope.

Šortky so vzormi od Urban Outfitters

Nádherný kúsok s palmami od Stüssy

Kamufláž je dostupná v akejkoľvek farbe. Výber je iba na tvojich preferenciách

Elegantné šortky

V podstate väčšinu jednofarebných krátkych nohavíc by sme dokázali zladiť do elegantného outfitu, avšak aj tak existujú vhodnejšie alternatívy. Rozličné chino šortky môžu ale nemusia byť vybavené tiež pukmi, ľanové šortky s ich charakteristickou štruktúrou takisto pôsobia skôr elegantným dojmom, a samozrejme i tu sa ponúka výber rôznych farieb od klasických čiernych a béžových až po tie farebné. S takýmito šortkami neurobíš chybu, keď ich oblečieš ku košeli a elegantným nízkym teniskám.

Príspevok, ktorý zdieľa WEEKDAY (@weekday_stores), Jún 28, 2017 o 1:31 PDT

Detaily superpružných šortiek, ktoré vznikli zo spolupráce Uniqlo a Adam Scott. Sú navyše vybavené pukmi vpredu i vzadu

Zelené a čierne od COS



Experimentovanie so šortkami

Vo väčšine prípadoch sa vyhni dlhším šortkám siahajúcim až pod kolená. Kolená predstavujú akúsi zlatú strednú cestu, avšak pokiaľ vlastníš ukážkové nohy, staviť môžeš tiež na kratšie kúsky, ktoré po kolená ani zďaleka nesiahajú. Okrem skúšania rôznych farieb, ktoré tvoj outfit dokážu často i ozvláštniť, je vítané tiež experimentovanie s materiálmi. Vyššie spomenuté ľanové kúsky, rozličné tkaniny ako zamat alebo menčester, ale i hodvábne látky sú viac ako zaujímavé.

Krátke šortky od Aiezen dostupné na LN-CC

Menčestrové a velúrové šortky od ASOS

Článok, ako i všetky ostatné jemu podobné, nemá za úlohu ponúknuť ti jediné možnosti ku zakúpeniu svojho nového oblečenia, ale skôr ťa naviesť na správnu cestu a ukázať ti také typy, po ktorých môžeš s pokojným svedomím pokukovať na najbližšom nákupe. Podobné šortky totiž hravo nájdeš i v lokálnom obchodnom centre, čím sa vyhneš prípadným problémom so strihom oblečenia, ktoré si objednáš z internetu.