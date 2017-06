Domáce cesty zaplavila počas leta plejáda exkluzívnych automobilov. Toto sú tie najväčšie úlovky 

Ja zrejmé, že s príchodom slnečných letných dní aj naše cesty zaplavuje značne väčšie percento exkluzívnych automobilov, na čele so špecialitkami z dielní tých najrenomovanejších a najzvučnejších mien. Nemožno sa tomu čudovať, keďže práve v lete je výskyt takýchto vozidiel jednoznačne najväčší, a preto toto obdobie môžeme označiť aj za vrchol spotterskej sezóny. Najmä v Bratislave a jej okolí sme totiž svedkami skutočne hojného počtu nielen vrcholných verzií nemeckých značiek, ale aj superšportových tátošov z Talianska či britských luxusných GT-čiek a ultra-luxusných limuzín. Dôkazom toho je aj projekt Exkluzívne automobily zo slovenských a českých ciest, kde sme v uplynulých dňoch spoznali hneď viaceré nové domáce počiny. Zároveň sme ale uverejnili aj "starých-známych", ktorých už nejaký ten piatok evidujeme, avšak ich výskyt na našich cestách je veľmi sporadický.

Za ostatné týždne sa nám tak nazbierala slušná zbierka zaujímavých fotografií, ktoré zachytávajú skutočne veľké pecky zo Slovenska či Česka. Aj pri tejto príležitosti je teda opäť na čase spraviť akýsi sumár tých najlepších úlovkov, aké sme spoznali. Neraz tak ide o exkluzívne automobily, ktoré sme doposiaľ na stránke nemali, keďže do radov domácich tátošov sa zaradili len nedávno. Zväčša sú vo veci stále relatívne veľké novinky, pričom ich zastúpenie na našom územi je vskutku ojedinelé. Ako však ukazujú fotky nižšie, i na našom chudobnom Slovensku sa nachádzajú veľké pecky, a to dokonca neraz v značnom predstihu. Tí, ktorí sledujú stránku s pravidelnosťou, vedia o čo ide, veľa z vás však sociálnym sieťam nepodlieha až tak, preto by im mohla nejedna exkluzivitka ujsť. Vychutnaj si tak náš najnovší sumár, ktorého súčasťou sú tie najväčšie exkluzivitky posledného obdobia.

Aston Martin DB11

motor: 5.2 V12, 608 k & 700 N.m, lokalita: Trenčín, autor: fanúšik Jakub L.





Audi R8 LMX | Audi S7 Sportback + úpravy

motor: 5.2 V10, 570 k | 4.0 V8, 450+ k, lokalita: Hainburg, autor: fanúšik Tomáš Végh





Audi R8 V10 plus | Chevrolet Corvette Z06

motor: 5.2 V10, 610 k | 6.2 V8, 659 k, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague



Bentley Continental GT V8 S

motor: 4.0 V8, 528 k & 680 N.m, lokalita: Liptovský Mikuláš, autor: fanúšik Peter



Bentley Mulsanne

motor: 6.8 V8, 512 k & 1020 N.m (!), lokalita: Bratislava, autor: fanúšik Dušan M.



Dodge Challenger SRT Hellcat

motor: 6.2 V8, 717 k & 881 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik Martin H.



Ford Mustang Shelby GT350

motor: 5.2 V8, 533 k & 581 N.m, lokalita: Nitra, autor: fanúšik Daniel F.

Chevrolet Corvette + úpravy

motor: 6.2 V8, 456 k & 610 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik Daniel Š

Pred zvyšnými fotografiami ešte pár zákulisných informácií. Do pozornosti vám určite musíme dať aj predošlé diely, v ktorých nie je núdza o slušné kúsky v žiadnom prípade tiež. Okrem toho, minulé sumáre vám môžu čo-to priblížiť o tom, ako to u nás funguje s postovaním záberov, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciam. Stále platí, že uprednostňujeme kvalitu než kvantitu, a to niektorí z vás bohužiaľ nevedia občas pochopiť. Treba preto i tu napísať, že si vyhradzujeme právo vaše zaslané fotografie nepoužiť/nezverejniť, nakoľko v štádiu akom sme teraz, si môžeme naozaj z čoho vyberať, navyše, množstvo exemplárov nám z jedného miesta neraz posiela veľa z vás naraz. Platí však naše staré-známe, pokiaľ ide o naozaj pekný kúsok zachytený na kvalitnej fotografii, radi ho skôr či neskôr použijeme. Samozrejme, zabudnúť nemôžem ani na najkrajší Instagram pre automobilových dobrotkárov u nás, ktorý odstupom času hlási tiež príjemný progres. Rovnako nás preto teší skutočnosť, že náš jedinečný hashtag #exkluzivitaciest sa rozširuje tak rýchlo medzi vás, ba čo viac, expanduje aj do sveta. AK preto natrafíš aj ty na nejaký domáci či zahraničný exemplár z kategórie luxusných, športových, exotických či inak zaujímavých a netradičných automobilov, neváhaj ho daným hashtagom označiť. A teraz späť k fotkám...

Lamborghini Aventador LP700-4

motor: 6.5 V12, 760 k & 690+ N.m, lokalita: Bratislava, autor: jakub0040 (BCS)



Lamborghini Aventador S

motor: 6.5 V12, 740 k & 690 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague



Lamborghini Centenario | Lamborghini Miura

motor: 6.5 V12, 770 k | 3.9 V12, 350 k, lokalita: Praha, autor: fanúšik Radoslav B.



Lamborghini Huracán LP610-4 Spyder

motor: 5.2 V10, 610 k & 560 N.m, lokalita: Banská Štiavnica, autor: fanúšik Denis H.



Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+

motor: 4.0 V8, 612 k & 850 N.m, lokalita: Humenné, autor: MARTINZMARTINA



Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

motor: 6.0 V12, 670 k & 1000 N.m (!), lokalita: Bratislava, autor: jakub0040 (BCS)



Porsche 911 GT3 RS

motor: 4.0 B6, 500 k & 460 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik carcommunity.eu



Porsche 911 R

motor: 4.0 B6, 500 k & 460 N.m, lokalita: Praha, autor: fanúšik Supercars of Prague



Rolls-Royce Dawn

motor: 6.6 V12, 570 k & 780 N.m, lokalita: Bratislava, autor: fanúšik Dušan M.



