Otravnému kolegovi pripravil sladkú pomstu a schoval nad neho reproduktor s tichou hudbou. Zdroj celý deň nevedel odhaliť

Nikto nemá rád otravných kolegov, no typ, ktorý ti robí úmyselne napriek, je snáď najhorší. S presne takým sa potýka muž s prezývkou ChefShwasty. Nevyvetrá smrad na záchode, neustále sa vyvyšuje nad ostatných a podobne. Chef však pripravil poriadne úsmevnú pomstu, ktorá na pokoji nenechala kútiky úst asi päťstotisíc ľudí. Ako sám píše, nad miesto, kde nenávidený kolega pracuje, schoval Bluetooth reproduktor. Cez neho dookola prehrával jeden song, čo sa po čase samozrejme zunuje. Zvolil však presne takú hlasitosť, aby si zlý kolega najprv ani nebol istý, či niečo počuje. Navyše, nikto iný z celej kancelárie už tichú hudbu zachytiť nedokázal. Vyše 8 hodín kolega zúfalo hľadal zdroj hudby a po čase sa musel ísť upokojiť cigaretou. Keď sa však Chef nakoniec odholal vyjsť s pravdou von, kolega sa okamžite začal vyhrážať, že mu to v pondelok vráti. Čo sa malo stať, sa však zrejme nikdy nedozvieme, keďže Chef jednoducho do práce nešiel.

Slovenskú verziu textu nájdeš pod anglickou.

- SLOVENSKÁ VERZIA -