Fotografie vojnových veteránov, ktoré vedia byť nepríjemné, ale zobrazujú tvrdú realitu. Ľudstvo jej musí čeliť

Vojna človeka zmení na nepoznanie, upraví fungovanie jeho organizmu a transformuje jeho mozog aj myslenie. Kto vojnu nezažil na vlastnej koži, ten si zrejme nikdy nebude vedieť predstaviť hrôzy, ktoré vojaci zažívajú na bojisku, ale ak existuje niekto, kto vie príbehy vojakov priblížiť obyčajnému človeku, potom je to fotograf David Jay. David vo svojej sérii fotografií s názvom Unknown Soldier zaznamenával vojakov, ktorí si už svoju časť odslúžili vo vojnách v Iraku či Afganistane a domov sa nanešťastie nevrátili v dokonalom zdravotnom stave. Vo vojne každý deň zomierajú tisíce ľudí a ak sa vojakovi podarí prežiť, často sa domov vracia s vážnymi zraneniami, ktorých následky ho budú prenasledovať do konca života. David takto odfotografoval niekoľko vojakov, ktorí v bojoch prišli o končatiny, alebo ich vojna poznačila inak, a zopár slovami sa potom ich príbehy snažil sprostredkovať obyčajnému človeku. Samotný fotograf si uvedomuje, že pozerať sa na fotografie vie byť pre diváka nepríjemné, ale presne kvôli tomu vznikli, pretože zobrazujú realitu a my musíme realite čeliť.

Jerral Hancock prežil vnútri tanku výbuch bomby, ktorej čiastočky prenikli pancierom a pripravili ho o končatinu.

Nicholas John Vogt prežil výbuch bomby pri hliadkovaní v Afganistane. Strata končatín je podľa neho ako strata dobrého kamaráta, pretože si želáme, aby sme ich mohli mať naspäť, ale napokon aj tak poďakujeme Bohu za to, že nám zostalo aspoň niečo.

The Unknown Soldier exhibition is currently at the Highground Museum in Neilsville, WI. So honored by all the brave men and women who allowed me to photograph them. Thank you. .. For everything.

Bobby Bernier prežil delostrelecký útok, aj keď utrpel popáleniny na 60 percentách svojho tela.

Another pic from The Unknown Soldier exhibition.

Marissu Strock zranila bomba ukrytá na ceste a prišla o končatiny ako 20-ročná.

Bobby Henline prežil ako jediný z posádky svojho vozidla výbuch bomby pri krajnici v Iraku.

One of the images in The Unknown Soldier exhibition, currently at the Highground Museum in Neilsville, WI. An excellent article about the series in the Huffington Post this weekend.

Ďalšie zábery nájdeš na Davidovej stránke.