Americké mestečko si už po štvrtýkrát zvolilo za starostu psa. Sučka Brynneth Pawltro vedie politiku plnú lásky, tolerancie a mieru

Mnohí ľudia politikou opovrhujú a v maličkom americkom mestečku Rabbit Hash to ešte v 90. rokoch zašlo až do takej miery, že sa jeho starostom stal psík. Žartujeme, pomyselným starostom by sa mohol stať ktokoľvek z mestečka, ale v skutočnosti je také malé a kompaktné, že žiadneho ľudského starostu nepotrebujú, a tak si miestni ešte pred viac ako 25 rokmi vymysleli zábavnejší spôsob, ako ľudí priviesť ku volebným urnám. Zo svojich miestnych volieb spravili peňažnú zbierku, takže každý, kto príde a chce kandidátovi odovzdať svoj hlas, rovno zaplatí 1 dolár a voliť dokonca môže tak často, ako sa mu len zachce.

Konkurencia vo voľbách bola tento rok poriadne silná, pretože sa o miesto starostu uchádzali pes, mačka, sliepka a dokonca aj somár, ale miestni obyvatelia sa neodvážili narušiť kultovú voľbu, a tak si už po štvrtýkrát vo svojej histórii zvolili za starostu psa, a teda konkrétne sučku pitbulla s menom Brynneth Pawltro. Sučka sa vraj rada prechádza po lesoch a svojim voličom zatiaľ nasľubovala mestečko plné lásky, tolerancie a mieru, takže ti musí byť jasné, prečo jej ľudia masívne odovzdávali svoje hlasy. Vo svojom prvom volebnom období sa bude musieť popasovať s opravou jediného obchodu v mestečku a my dúfame, že všetko prebehne transparentne a bez problémov.