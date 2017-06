Americký štát nechtiac schválil zákon, vďaka ktorému mohli tehotné ženy beztrestne vraždiť. Nahnevať by sa ich určite nevyplatilo

Zástupcom ľudu v americkom štáte New Hampshire sa na chvíľu podarilo schváliť zákon, ktorý by v civilizovanej spoločnosti nemal čo robiť. Zákon s názvom Bill 66 sa zameriava na problematiku potratov, aby mohli byť ľudské plody po určitom čase považované za bežných ľudí aj pred súdom, a tak by aj pri ich „vražde“ mohli byť obvinení ľudia trestne stíhaní. Spomínaný zákon z New Hampshire definuje plod ako človeka po 20 týždňoch vývoja, čo by v praxi znamenalo, že ak by niekto napadol tehotnú ženu a spôsobil jej stratu plodu, mohol by byť súdený za vraždu. Problémom v tomto zákone však boli hlasy aktivistov za legálne a bezpečné potraty, ktorí zákon považovali za ich nepriamy zákaz, a preto sa poslanci rozhodli znenie zákona trochu upraviť.

V zákone napokon zostala pasáž o tom, že „akýkoľvek čin spáchaný tehotenou ženou alebo jej lekárov je oslobodený od obvinenia a stíhania z vraždy druhého stupňa, zabitia, vraždy z nedbanlivosti aj zo spôsobenia či napomáhania pri samovražde.“ Príliš všeobecný text zákona by pritom akejkoľvek tehotnej žene umožnil spáchať vraždu bez toho, aby sa musela báť následkov a trestu, čo si poslanci všimli až po tom, keď zákon schválili obe komory parlamentu a dokument putoval na stôl guvernéra. Text zákona sa napokon upravil vďaka špeciálnemu procesu, ktorý sa zvyčajne používa na úpravu gramatiky a potom bol opätovne schválený, lenže aktivisti proti zákazu potratov tvrdia, že zákon len podčiarkuje snahu o to, aby sa v očiach zákona z plodov stali osoby, čo môže v mnohých prípadoch skončiť nešťastne.

