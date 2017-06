Žena preposiela nechcené nahé fotky mužov priamo ich matkám. Odkáže im, aby synov naučili slušnému správaniu a pridá ich pohlavné údy

Kedysi nahé fotografie nepatrili na internet a ľudia sa báli, aby im náhodou nebolo vidieť niečo, čo by malo zostať pred očami verejnosti skryté, ale dnes sa internetom každý deň prehnajú státisíce nahých fotiek. Ženy sa fotia nahé pred zrkadlami a muži si zase s obľubou zaznamenávajú svoje pohlavné údy, aby ich potom mohli poslať náhodnej žene na internete, na ktorú chcú zapôsobiť. Väčšina žien však po nevyžiadaných fotografiách penisov ani zďaleka netúži, a tak sa Rebecca McGregor rozhodla trochu sa s úchylnými mužmi pozabávať.

Len 21-ročná modelka a fotografka rozmýšľala, ako by mohla mužov posielajúcich jej fotografie penisov čo najviac zahanbiť a strápniť, a tak jej napadlo, že by ich mohla rovno preposielať ich matkám. Vraj jej každý deň muži pošlú aspoň tri fotografie ich náradia, čo jej lezie na nervy, a preto pri každom ďalšom mužovi otvorí Facebook a pokúša sa nájsť profil jeho matky, ak vôbec nejaký má. Už sa jej to v niekoľkých prípadoch podarilo, pričom matke len napísala, aby svojmu synovi poradila, ako správne osloviť ženy a pridala k tomu jeho nahú fotografiu. Rebecca dokonca fotografie následne zavesí aj na svoj verejný Facebook, takže chlapi si možno nabudúce dvakrát rozmyslia, či sa s ňou chcú podeliť o svoj pohlavný orgán a najnovšie rozmýšľa aj nad tým, či by nebolo zaujímavé preposlať niektoré správy aj priateľkám mužov, ktorí sa zdajú byť zadaní.