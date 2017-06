Po trikoch českého iluzonistu Radka sa Kali zmohol len na nechápavé pohľady bez slov. Revolution of Magic posúva hranice

Projekt mladého Radka Bakalářa vám už pravdepodobne bližšie predstavovať nemusíme, keďže o ňom na našej stránke pravidelne informujeme už od prvých dielov. V krátkosti ide o youtube formát s názvom Revolution of Magic, v ktorom talentovaný iluzionista predvádza svoje schopnosti. Zaujímavosťou však je, že do každého dielu si pozýva inú známu osobnosť, najčastejšie z československej hudobnej scény. Po kalibroch, ako Separ, Tina, Vladimir 518 či youtuber Gogo tentokrát Radek znova loví v slovenských vodách a jeho posledné pozvanie prijal Kali. Ten už v úvode priznal, že na podobné ilúzie verí, no pravdepodobne nečakal, čo môže prísť. Dnešná časť sa točila najmä okolo kariet, no záver zaručene prekvapil každého a kritici to nebudú mať veru jednoduché. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Radek Bakalář dokáže predpovedať budúcnosť.

