Sám sa postavil pred kamión a zachránil tak tisíc ukradnutých psov a mačiek. Ak by ho nebolo, Číňania by ich naporcovali a zjedli

Takmer 1000 psov a niekoľko mačiek bolo uväznených v drôtených klietkach a naložených do kamiónu, len aby boli prevezené do bitúnku a spracované na mäso v meste Guangzhou. Cesta kamiónu trvala tri dni a zvieratá boli natoľko natlačené, že takmer nemohli dýchať. Predpokladá sa, že asi tretina zomrela počas cesty, keďže sa medzi psami mohli šíriť choroby. Čo je alarmujúcejšie, väčšina psov bola ukradnutá ich majiteľom. Zvieratá by boli ilegálne zabité a použité na mäso, nebyť odvážneho muža, ktorý s jeho autom zablokoval nákladiaku cestu. Vyšiel za vodičom kamiónu a spýtal sa ho, či má certifikáty o zdravotnom stave každého jedného zvieraťa v nákladnom priestore. Ak ich niekto chce použiť na mäso, musí papiere mať.

Neprekvapivo, vodič kamiónu potrebné papiere a doklady nemal, a tak muž okamžite volal na miestnu pobočku ochranárskej skupiny Humane Sociaty International. Do hodiny kamión obkľúčilo až sto áut a vyše tristo ľudí sa vydalo na pomoc trpiacim zvieratám. Cez klietku ich kŕmili, no až po desiatich hodinách boli vypustené, keďže dorazili veterinári. Teraz si ich môže ktokoľvek adoptovať.

