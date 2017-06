Refresher x Footshop: Vyhraj Yeezy Boost 350 V2 Zebra v tvojej veľkosti úplne zadarmo

Releasy nových vyhotovení Kanyeho tenisiek s adidasom ešte nemajú vymedzený určitý deň v mesiaci, no ich dostupnosť je čoraz lepšia a necelé dva mesiace od uvedenia verzie Cream White sa na nás valí re-release aktuálne najviac cenenej colorway YZY Boost 350 V2. Čierno-biela Zebra sa totiž dostala do predaja ešte vo februári, no vtedy len ako limitovaný drop pre hŕstku adidas flagship stores a na adidas.com a práve vďaka tomu sa okolo nich vybudoval zatiaľ najväčší hype. Všetkých fanúšikov tak určite potešila správa, že Zebry sa dočkajú aj oficiálneho celosvetového releasu a ešte väčšiu radosť tak môžeš mať z toho, že vďaka Footshopu a Refresheru môžeš vyhrať pár vo svojej veľkosti úplne zadarmo.

Pravidlá:

1. Klikni follow @footshop a @refreshersk

2. K súťažnej fotke o YZY napíš do komentáru svoju veľkosť a označ troch kamošov

Víťaza vylosujeme 23. 6. 2017

Okrem toho však môžeš o niektorú veľkosť YZY 350 V2 Zebra z restocku súťažiť aj tradičnou formou, a to buď instore v bratislavskej predajni Footshopu na Čulenovej 9, na Instagrame alebo na Twitteri. Oficiálny release je totiž stanovený na 24. júna a registrácia do losovania o možnosť kúpiť si jeden zo 70-tich párov, ktoré sa dostali na Slovensko tak začína o 18:00. Online raffle sa tentokrát konať nebude. Pre viac informácií o dostupnosti sleduj stránku yeezy.footshop.cz.

Druhou cestou, ako sa dostať do losovania o možnosť kúpiť nové Zebry je Instagram raffle Footshopu, ktorý ponúka 50 párov vo veľkostiach US 4 až US 12. Súťaž potrvá do 24. júna 12:00 a víťaz bude kontaktovaný cez Instagram.

Pravidlá:

1. Klikni follow @footshop a @1000sneakers

2. Repostuj fotku s nápisom Instagram Raffle na svoj profil, do popisu pridaj #footshopzebra, svoju veľkosť v US a označ troch kamošov

Poslednou možnosťou, ako kúpiť spomínané tenisky za pôvodnú cenu je Twitter raffle, v ktorom je dokopy 15 párov a súťaží sa o ne do 24. júna 12:00. Losuje sa 5 párov na CZ/SK účte Footshopu a ďalších 10 na ich európskom Twitteri.

Pravidlá:

1. Klikni follow @footshopcz resp. @footshopeu

2. Retweetni fotku a pridaj svoju veľkosť v US

Vyhraj možnost zakoupení #YEEZYBOOST Zebra!

1.Dej follow @footshopcz

2.Retweetni tento post

3.Napiš svou US velikost pic.twitter.com/aXJTVaEmkM — footshopcz (@footshopcz) June 19, 2017



RAFFLE IS ON! Win a chance to buy 1 of 10 pairs of the new #YEEZYBOOST! Simply retweet this, follow @footshopeu and comment your US size. pic.twitter.com/rrvvFCQkEB — footshopeu (@footshopeu) June 19, 2017