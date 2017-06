Peter Sagan sa stane otcom! S fanúšikmi sa podelil o fotografiu manželky Katky, ktorej už rastie tehotenské bruško

Jednému z našich najlepších športovcov sa už onedlho rozšíri rodinka. Cyklista Peter Sagan len pred pár desiatkami minút oznámil svojim fanúšikom na sociálnych sieťach, že spoločne s manželkou Katkou už čakajú potomka, ale nenapísal nič konkrétnejšie, a tak môžeme len hádať, kedy sa Saganovcom ich drobec narodí. Peťo si v popise fotografie stihol aj zavtipkovať, keď napísal, že z palaciniek Katke to brucho zrejme nenarástlo a pridal aj romantickú bodku na záver, pretože život je vraj celý o láske. Uvidíme, aké meno pre svoje prvorodené dieťa dvojica napokon zvolí a fanúšikovia budú zrejme zvedaví aj na to, ako sa Peter zmení po tom, čo sa z neho stane otec. My zaľúbenej dvojici už dopredu blahoželáme a zároveň dúfame, že Katka tých palaciniek poje ešte veľa, aby sa rodinka rozrastala aj naďalej.

