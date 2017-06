Príbeh Harryho Pottera môže skrývať nečakaný zvrat. Skalní fanúšikovia prišli s teóriou, podľa ktorej sú Ron a Dumbledore tým istým človekom

Svet Harryho Pottera je presne jedným z tých, ktorý si fanúšikovia skutočne zamilovali. Okolo tých najväčších spisovateľských a filmových diel vymyslia skalní čitatelia i diváci desiatky zaujímavých a bizarných teórií, aby sa pokúsili do vymysleného sveta priniesť aj niečo vlastné. Výnimkou nie je ani jedinečný príbeh mladého čarodejníka a ak si fanúšikom série aj ty, nasledujúce riadky ťa budú rozhodne zaujímať.

Podľa niektorých ľudí je tu možnosť, že riaditeľ Rokfortu Albus Dumbledore je rovnakou osobou ako Ron Weasley, Harryho najlepší kamarát. Samozrejme, znie to šialene, ako by predsa mohli byť rovnakou postavou, keď sa mnohokrát vyskytujú na zábere v rovnakom momente a niekoľkokrát medzi nimi aj prebehol dialóg, i keď poväčšine mimoriadne strohý. K tomu má dopomôcť magický prístroj použitý Hermionou v tretej časti. Určite si spomínaš na časovrat. Špecifickým otáčaním presýpacích hodín v ňom sa dokážeš presunúť do akéhokoľvek momentu svojho života a voľne sa v ňom pohybovať, zatiaľ čo si tvoje minulé ja žije vlastným životom.

Fanúšikovia tvrdia, že časovrat mohol využiť aj Ron, ktorý v ďalekej budúcnosti zostarol. Rozhodol sa však vrátiť ako riaditeľ Albus Dumbledore, aby sprevádzal Harryho a Hermionu nebezpečenstvami, ktoré na nich v čarodejníckej škole, no i mimo nej, čakali. Teóriu podporuje hneď niekoľko faktov. Jedným z nich je jazva pripomínajúca mapu londýnskeho metra na Dumbledorovom ľavom kolene. Tá mohla vzniknúť vo chvíli, keď bol Ron násilne stiahnutý pod Zúrivú vŕbu.

Albusova i Ronaldova minulosť bola vykreslená podobne. Obaja mali v detstve ryšavé vlasy a plno súrodencov, aj keď sa každý z nich volal inak. Navyše, Dumbledore kontakt s Ronom nevyhľadával a jeho vzťah k nemu bol spomedzi všetkých členov trojice najchladnejší. Kniha uvádza, že podľa Harryho neboli Ron s Dumbledorom nikdy spolu sami. Aj napriek tomu však Ron klamal ministrovi mágie v siedmej časti, aby si mohol nechať deluminátor, tajomné zariadenie pracujúce so svetlom, ktoré mu bývalý riaditeľ Rokfortu zanechal v jeho testamente.

A na záver, určite si si všimol, že Dumbledore je mimoriadne prezieravý a aj keď nie je jasnovidcom, vždy tuší, čo robiť a čo ako dopadne. Čo ak to všetko už raz prežil? Teória má však jednu vážnu slabinu, ktorá však nemusí byť nutne chybou. Ak sa vrátiš v čase, stačí len jediná maličkosť, aby sa tvoje minulé ja mohlo v niektorom momente zachovať inak, a to by celý príbeh prevrátilo naruby. O niekoľko dní po zverejnení teórie sa k nej však vyjadrila aj autorka knižnej série J. K. Rowling. Fanúšikom ich sny rázne zničila.

Dear @jk_rowling: Ron is a time-traveling Dumbledore -- fact or theory? — Samantha (@geekdarlings) 2. októbra 2015

Podobné teórie však na Twitter J. K. Rowling útočia pravidelne. Medzi najbizarnejšie sa radí nápad, že Draco Malfoy je vlkolakom, medzi tie decentnejšie zasa teória, podľa ktorej bol Krivolab v skutočnosti mačkou Harryho rodičov. Máš nejakú zaujímavú teóriu v rukáve aj ty?