Babička sa rozplakala a chcela vracať, keď zbadala, ako jej Gordon Ramsay pretvoril reštauráciu. Vraj nikdy nič horšie nevidela

Populárny kuchár Gordon Ramsay si svoju kariéru vybudoval na tom, že nikdy nemal problém úprimne vyjadriť svoj názor a často pri tom nechýbali ani nadávky. Gordon sa v minulosti stal hlavnou hviezdou viacerých televíznych šou, ale zrejme jeho najpopulárnejšia šou sa volá Kitchen Nightmares a jej koncept je veľmi podobný šou Áno, šéfe s tým rozdielom, že keď Gordon prestane kritizovať majiteľov reštaurácií, potom ich prevádzky ešte aj nechá zveľadiť tak, aby konečne vyzerali k svetu. Väčšine majiteľov sa ich zmenené reštaurácie samozrejme páčia a nemôžu Gordonovi prestať ďakovať, avšak aj majster tesár sa niekedy utne.

Celebritný kuchár sa pustil do prestavby reštaurácie, ktorú vlastní babička Adele a aj keď jej interiér nepatril medzi tie najlákavejšie, ona ho z celého srdca milovala. Milovala romantické zákutia aj svoje ananásové lampy, ale Gordon s nimi urobil rýchly proces, keď lampy rituálne spálil a reštauráciu celú otvoril a zosvetlil. Čakal, že Adele bude po vstupe do svojho nového interiéru vysmiata, lenže to sa trochu prerátal, pretože babička sa okamžite zatvárila kyslo a napokon sa rozplakala. Z toho, čo Gordon urobil z jej reštaurácie, sa jej dokonca chcelo vracať, a tak si kuchár epizódu s Adele zrejme nedá na prvé miesto do svojho portfólia.