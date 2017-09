Odborníci slávnemu Írovi neveria, ale ten už pochybovačov nejedenkrát umlčal. Ako vyzerajú jeho šance proti Floydovi Mayweatherovi?

Prezident UFC Dana White nám už minulú stredu stihol rozlúštiť aj niekoľko nezodpovedaných otázok ohľadom dlho očakávaného zápasu. Súboj titanov prebehne v ľahkej strednej váhe, čo by malo viac vyhovovať Írovi, ale keďže sa jedná o boxerskú akciu, jednoznačným favoritom stretnutia je Američan. Má teda Conor McGregor vôbec nejakú šancu zvíťaziť v jednom z najsledovanejších zápasov histórie?

V prvom rade treba povedať, že odborníci nedávajú "Notoriusovi" moc šancí na úspech, doslova by sa dalo povedať, že žiadne. Podľa rešpektovaného boxerského komentátora Maxa Kellermana má Conor McGregor presne nulovú šancu poraziť skúseného Američana v 12-kolovom dueli. Práve skúsenosti sú podľa mnohých kameňom úrazu. Mayweather je pravdepodobne jeden z najlepších boxerov v histórii a má odboxovaných nespočet ťažkých súbojov proti šampiónom ako napríklad Manny Pacquiao. Zatiaľ čo Ír v profesionálnom ringu debutuje, a to hneď proti tomu úplne najlepšiemu z najlepších.

Aj napriek tomu, že Conor McGregor svojimi boxerskými schopnosťami v UFC vyčnieva, nepredpokladá sa, že by to na Floyda malo stačiť. Do karát mu rozhodne nehrá ani 12 kôl, ktoré ho čakajú. Jeho najdlhší boj kariéry však zatiaľ pozostával najviac z piatich, čiže ďalšia novinka, s ktorou sa slávny Ír bude musieť vysporiadať. Samozrejme za predpokladu, že zápas neskončí skôr. Keď k tomu všetkému pripočítame Mayweatherovú neporaziteľnosť, so šancami jeho najbližšieho oponenta to nevyzerá zrovna dvakrát ružovo.