 Hip Hop Žije zverejňuje ďalšie zahraničné mená. Okrem Fat Joea sa môžeme tešiť na RiFF RAFFa a S.A.S

Najväčši slovenský rapový sviatok menom Hip Hop Žije oslávi tento rok už svoje jubilejné piate narodeniny. Ako už iste viete, festival začína už o pár dní, teda presnejšie 30. júna a už tradične odštartuje letnú sezónu tým najlepším spôsobom. Oproti minulému roku sme vám už stihli predstaviť aj zopár noviniek, ktoré sme zhrnuli v tomto článku. Za všetko spomenieme presun do vedľajšieho priestranejšieho areálu na bratislavských Zlatých pieskoch, vďaka čomu sa dočkáme aj viacerých stageov a bohatého sprievodného programu. Organizátori už zároveň stihli oznámiť aj meno zahraničného headlinera, ktorým sa stáva Fat Joe.

FAT JOE si pre vás mimochodom pripravil už aj videopozvánku v krásnej košeli.



Už dlho v článkoch spomíname, že sa organizátori snažia posúvať latku vyššie, no a ak ste si doteraz mysleli, že sa počítadlo headlinerov zastaví na čísle jedna, teraz vás veľmi radi vyvedieme z omylu. Okrem Fat Joe-a sa totiž na Hip Hop Žije 2017 predstaví aj RiFF RAFF, ktorý mimochodom pred pár dňami navšívil Prahu a musíme uznať, že jeho vystúpenie fungovao viac než výborne. Doslova ODB z inej galaxie, ktorého môžeš poznať napríklad aj vďaka skladbe DOLCE & GABBANA. No a môžeme sa tešiť aj na londýnskych S.A.S aka SAS Eurogang aka Streets All Salute patriaci pod európsku časť The Diplomats. Tých už určite poznáš napríklad aj zo skladby €GANG, ktorú spáchali spoločne s H16 v úplnom závere roka 2014. Prípadne určite stoji za pozretie aj ich vystúpenie pre Westwood. Line-up teda posilňujú ďalší traja hostia, od ktorých môžeme očakávať obrovské shows, ktoré si určite nenechaj ujsť.







No a čo sa týka lístkov, tak tie si môžeš zakúpiť napríklad hneď na oficiálnej stránke www.hiphopzije.sk za zatiaľ podstatne zvýhodnenú cenu, ktorá sa bude ešte navyšovať. Vidíme sa!