Posadnutosť neexistujúcimi telesnými vadami či neschopnosť rozoznať realitu od sna. Toto sú tie najzaujímavejšie psychické poruchy

Podľa štatistík, každá štvrtá osoba na svete trpí nejakou mentálnou poruchou. Nemusíš sa však hneď desiť, väčšina z nich sú len mizivé prejavy správania, ktoré väčšina ľudí poriadne neregistruje. Tak či tak, ide o veľmi zaujímavú časť ľudskej existencie a rozhodne sa oplatí dozvedieť sa o netradičných mentálnych prejavoch viac. Niektoré z nich sú totiž poriadne bizarné, o iných zasa takmer nič nevieme.

Quasimodo syndróm

Na prvé prečítanie to znie možno vtipné, ľudia s týmto postihnutím však majú nadobro zničené životy. Postihnutie sa môže zjaviť u úplne normálne vyzerajúceho človeka, bez akejkoľvek telesnej vady. Problém však je, že ten človek si nejakú telesnú vadu vymyslí. Napríklad, že má jedno líce trošku preliačené, či že má na čele výraznú vrásku. Takouto neskutočnou hlúposťou je odvtedy posadnutý a desí sa, že si to hocikto okrem jeho blízkych všimne. Je posadnutý svojím vzhľadom a nedokáže myslieť na nič iné než na strach, že ho v podstate niekto uvidí zblízka. Syndróm je nesmierne vzácny a je liečiteľný len "neoficiálnou" cestou, a to jednoducho odbornou konverzáciou a zvýšením sebavedomia.

Erotománia

S erotikou to nemá až tak veľa spoločné, no určite si sa o tomto probléme dopočul z televízie alebo dočítal z bravíčok. Jednoducho ide o to, že je niekto nesmierne posadnutý nejakou celebritou. Tam to však nekončí, postihnutý je totiž stopercentne presvedčený, že ten druhý ho takisto bezbreho miluje a navyše, posiela mu o tom signály, či už telepaticky alebo rôznym žmurkaním v televíznych prejavoch. Všetko považuje za skrytý symbol, a dokonca aj to, keď mu jeho láska povie priamo do očí, že oňho nemá záujem. Vo všetkom vidí len stratégiu, aby mohli byť obaja tajne spolu.

Capgrasov syndróm

Opäť veľmi zaujímavá porucha, ktorú by sme mohli označiť aj ako syndróm nedôvery, kedže postihnutý prestane veriť aj samému sebe. Všetko začína tým, že sa začne vnímať ako mŕtvu a pasívnu osobu, po čase však z toho, a vlastne zo všetkého zlého, čo sa vo svete deje, začne obviňovať niekoho blízkeho. O ňom si však myslí, že nie je skutočne on, ale že ho napadol rovnako vyzerajúci človek, ktorý sa teraz zaňho vydáva. Niekto si je jednoducho stopercentne istý, že je ako obeť zapletený v nejakej čudnej a zložitej hre, ktorá má vyústiť jeho smrťou. Capgrasov syndróm bol prvýkrát diagnostifikovaný v roku 1923, odvtedy bolo pacientov len niekoľko desiatok.

Kryptomnézia

Alebo tiež nevedomá pamäť. Tuto je to trošku zaujímavejšie, keďže si postihnutý nič nevymýšľa a ani nikomu ničím nehrozí. Naopak, niečo mu však chýba a to schopnosť rozoznávať myšlienky. Všetky informácie, ktoré sa mu do hlavy dostanú sa mu začnú splietať a po čase nie je schopný určiť, čo všetko zažil on sám, čo všetko mu len niekto povedal a čo sa mu napríklad len snívalo. Nevedia napríklad, či napísali knihu alebo ju len čítali, či boli na dostihoch alebo na ne videli len reklamu, či v skutočnosti niekedy naozaj skákali s padákom alebo to bol len sen.

Syndróm Alice v krajine zázrakov

Pochopiť a predovšetkým diagnostifikovať toto postihnutie je nesmierne náročné. Pacient stráca pojem o veľkostiach, rozmeroch a tvaroch, ktoré sa mu v mozgu zlievajú. V predstavách môže vidieť svoje ruky v úplne inom tvare a skreslene vyzerajú, aj keď sa na ne priamo pozerajú. Strata chápania ich tela je však najťažší a najvážnejší prípad, bežne ľudia len nedokážu odhadnúť vzdialenosti a veľkosti rôznych objektov, čo však môže mať pomerne fatálne následky, napríklad pri parkovaní do úzkej medzery medzi dvoma autami.

Parafrénia

Bohužiaľ, ide o jednu z bežnejších chorôb, ktorou mimochodom trpel čiastočne aj Napoleon. Postihnutému sa v hlave začnú vyjavovať príhody a myšlienky, ktoré si sám vykonštruoval a nikdy sa nestali. V nich sú však často poskrývané odkazy a scenérie, ktoré odkazujú na fakt, že je lídrom povstania, pánom sveta či druhým stelesnením Ježiša. Jednoducho sa vďaka týmto predstavám začne cítiť na vyššej úrovní, než je celý svet. Popritom sa však pacientovi zjavuje množstvo halucinácii, ktoré ho len podporujú v jeho zvláštnych predstavách.