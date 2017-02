V jakých outfitech celebrity zazářily na Grammy 2017?

Letošní 59. ročník předávání nejprestižnějších hudebních cen světa Grammy se uskutečnil v Los Angeles. Moderování se ujal James Corden, který se proslavil především díky svému Carpool Karaoke. Mezi nominovanými se objevila i Češka mezzosopranistka Magdalena Kožená, která nominaci sice neproměnila, ale i tak to považujeme za velký úspěch. O neproměněných nominacích ovšem nemůžeme mluvit v případě Adele, která celé předávání ovládla. A to nejen díky 5 soškám, které získala, ale také díky skvělému vystoupení a děkovné řeči, kterou naprosto dojala Beyoncé, ke které promlouvala. „Nevím, jestli vůbec mohu cenu převzít,“ vzkázala Adele směrem k Beyoncé, která získala nakonec jen dvě sošky. „Album Lemonade je tak fenomenální!“ chválila dále Adele počin Queen B, která je dle jejích slov už 17 let jejím největším idolem a mohla by být i její máma.

Pět sošek si vysloužila deska Davida Bowieho Blackstar, objevem roku se stal Chance The Rapper, popovou skupinu ovládli Twenty One Pilots, kteří si převzali sošku v trenkách, jak si slíbili před několika lety v obýváku, když ještě jako neznámí kluci sledovali Grammy. Nejlepším soundtrackem se stala hudba doprovázející film Hvězdné války: Síla se probouzí. Na veškeré nominace a ocenění se můžete podívat zde, my se přesuneme k tomu, co všechny milovníky módy na předávání cen zajímá stejně tak jako to, kdo vyhrál. K noblesním róbám žen a večerním outfitům zúčastněných mužů.

Beyoncé a Jay Z

Fotka zveřejněná uživatelem Magazyn Gala (@magazyngala), Úno 12, 2017 v 11:45 PST

Fotka zveřejněná uživatelem ALINE GOMES (@alinegomesoficial), Úno 12, 2017 v 11:48 PST

Beyoncé při svém výtvarně i pěvecky dokonale ztvárněném vystoupení.

Fotka zveřejněná uživatelem JD PromotionsTv (@jdpromotionstv), Úno 12, 2017 v 11:43 PST

Adele

Fotka zveřejněná uživatelem Oli and Lola (@oliandlola), Úno 13, 2017 v 12:08 PST

Fotka zveřejněná uživatelem 3oudotcom (@3oudotcom), Úno 13, 2017 v 12:09 PST

Rihanna

Fotka zveřejněná uživatelem Rihanna ANTi ⚓ (@itsrainningriris), Úno 12, 2017 v 11:59 PST

Fotka zveřejněná uživatelem No.1 Nigerian Wedding Blog (@nigerianwedding), Úno 12, 2017 v 5:41 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Your Daily Look (@daily6499), Úno 12, 2017 v 11:50 PST

Lady Gaga

Fotka zveřejněná uživatelem Lady Gaga Eras (@ladygagaera), Úno 12, 2017 v 5:21 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Luis Antonio Trejo Sandoval (@gypsy_4ever), Úno 13, 2017 v 12:34 PST

Fotka zveřejněná uživatelem @hanmisty87, Úno 13, 2017 v 12:34 PST

Při vystoupené Lady Gaga a Metallicy vypověděl mikrofon Jamese Hetfielda službu a tak se se zpěvačkou museli podělit o jeden.

Fotka zveřejněná uživatelem Más Decibelios (@masdecibelios), Úno 13, 2017 v 12:23 PST

Twenty one pilots

Fotka zveřejněná uživatelem балдьож (@skeletoncliquexo), Úno 12, 2017 v 11:30 PST

Fotka zveřejněná uživatelem @foksiskam24, Úno 12, 2017 v 11:49 PST

Katy Perry

Embed from Getty Images

Fotka zveřejněná uživatelem best_musical_world (@best_musical_world), Úno 12, 2017 v 11:43 PST

John Legend a Chrissy Teigen

Embed from Getty Images

Demi Lovato a Mike Posner and Blackbear

Embed from Getty Images

Demi Lovato

Fotka zveřejněná uživatelem Oli and Lola (@oliandlola), Úno 12, 2017 v 11:27 PST

Charli XCX

Embed from Getty Images

CeeLo Green

Embed from Getty Images

Jennifer Lopez

Fotka zveřejněná uživatelem jennifer lopez_ beyoncé (@jlo_bey), Úno 12, 2017 v 11:08 PST

Nick Jonas

Fotka zveřejněná uživatelem Ekpo Esito (@ekpoesito), Úno 12, 2017 v 10:50 PST

Carrie Underwood

Fotka zveřejněná uživatelem Celeb.fans.news (@celebfansnews), Úno 12, 2017 v 10:46 PST

Landon Barker, Travis Barker a Alabama Barker

Embed from Getty Images

Chance the Rapper

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Halsey a Skrillex

Embed from Getty Images

Cage The Elephant

Embed from Getty Images

Girl Crush

Fotka zveřejněná uživatelem Los Angeles Times (@latimes), Úno 12, 2017 v 4:41 PST

Tinashe

Fotka zveřejněná uživatelem East Coast Renaissance (@ecrenaissance), Úno 12, 2017 v 3:01 PST

Heidi Klum

Fotka zveřejněná uživatelem Matilda Blanco (@matildablanco), Úno 12, 2017v 4:59 PST

Jidenna

Fotka zveřejněná uživatelem Reel E TV (@reeletv), Úno 13, 2017 v 12:05 PST

Jason Derulo

Fotka zveřejněná uživatelem #1 Haitian-American Blog (@lunionsuite), Úno 12, 2017 v 4:50 PST