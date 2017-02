Nová RS3-ka je nielen novým kráľom triedy, ale dokonca sa pýši aj najsilnejším päťvalcom na svete!

Ženevský autosalón bude miestom, kde sa v záplave množstva noviniek ukáže aj vynovený hot-hatch z Ingolstadtu. Audi totiž značne vyšperkovalo model RS3 Sportback, čo vo výsledku prináša do tejto triedy nový vietor. Už nejaký ten rok v segmente nižšej strednej triede múti vodu Mercedes-AMG A 45, ktorý už po novom so svojimi 381 koňmi vládne ostrým hatchbackom po výkonnostnej stránke. Súperenie ale nekončí a Audi vracia úder, keďže nová RS3-ka opäť posúva latku vyššie. Ba čo viac, modernizované vrcholné vyhotovenie sa pýši hneď dvomi prvenstvami – nielenže ide o najvýkonnejší sériový hot-hatch, ale dokonca spoznávame z globálneho hľadiska aj vôbec najvýkonnejší 5-valcový motor v produkčnom aute na svete! Za všetkým stoji tradičný, 2,5-litrový päťvalec, podotknúť ale treba, že facelift príde na trh s novou generáciou tohto agregátu.

Ten sa vďaka početnému použitiu hliníka pýši úbytkom hmotnosti o 26 kilogramov, zároveň, okrem iného, pribudlo i zdvojené vstrekovanie. Azda najdôležitejším údajom je fakt, že najnovší 5-valec je v tomto prípade naladený na výkon až 294 kW / 400 koní (od 5 850 - 7 000 ot./min) a 480 N.m. Pokiaľ si zoberieme do úvahy prítomnosť pohonu všetkých štyroch kolies quattro a 7-stupňovej dvojspojkovej prevodovky S Tronic, najmenší sedan v portfóliu v tej najsilnejšej verzii dokáže akcelerovať na stovku už za 4,1 sekundy. Maximálna rýchlosť je 250 km/h, na požiadavku je možné posunúť obmedzovač až na úroveň 280 km/h. V rámci príplatkov je následne možné siahnuť po adaptabilnom podvozku, kde môže vodič voliť medzi viacerými nastaveniami vzhľadom od potrieb a podmienok. Zmeny neobišli ani dizajn, aj keď hovoriť môžeme viac-menej len o zmenách detailov - novým, o čosi hranatejším tvarom disponujú predné svetlomety s technológiou Matrix-LED, pričom grafika svetiel sa zmenila aj vzadu. Masívnejší bodykit (+ 20 milimetrov do šírky) obnáša najmä výrazný predný a zadný nárazník, ktoré rovnako prešli decentnými zmenami a po novom tak vyzerá RS3-ka ešte agresívnejšie. Štandardom sú 19" disky a brzdy s priemerom 370 vpredu, respektíve 310 milimetrov vzadu (v ponuke nechýbajú ani karbón-keramické). Vcelku jednoduchému interiéru dominuje 12,3" digitálny prístrojový panel známy ako Virtual Cockpit, karbónové detaily či koža s kontrastným prešívaním. Športový 3-ramenný volant dostal Alcantaru, pričom do kokpitu sa nasťahovali aj športové sedadlá s výraznejším bočným vedením. Cenové relácie zverejnené neboli, veľké zmeny sa však neočakávajú.

Zobraziť galériu 11