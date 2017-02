Nokia 3310 prežila jeho vojenské misie v Iraku či Afganistane a aj dnes ju treba nabiť len raz za 10 dní. Dave by ju za nič nevymenil

Brit menom Dave Mitchell strávil takmer 30 rokov svojho života v aktívnej vojenskej službe a prešiel si misiami v Iraku či Afganistane, takže sa musel mnohokrát prispôsobovať ťažkým podmienkam a s ním aj jeho vybavenie. V roku 2000 si teda zaobstaral svoj prvý mobilný telefón a výber padol na dnes už kultové zariadenie Nokia 3310. Na tom by nebolo nič zvláštne, pretože tento mobil vlastnil skoro každý, lenže Dave ho používa až dodnes.

Vojnový veterán si nikdy na mobilné telefóny nepotrpel, a tak ho po 10 rokoch používania a návrate z Afganistanu vložil späť do zásuvky a nechal ho tam niekoľko mesiacov. Nakoniec bol prinútený ho vybrať a začať ho používať aj doma, pretože jeho dcéra odchádzala na univerzitu a on s ňou chcel byť v aspoň nejakom spojení. Po viac než 10 rokoch teda zobral svoju Nokiu a začal ju znovu používať. Odvtedy mu už niekoľkokrát spadla, ponoril ju dokonca do indického kari, zabudol ju v oblečení, ktoré sa potom vypralo v práčke a napriek tomu všetkému funguje dodnes a to v nej ani len nemusil vymeniť batériu. Na jedno nabitie mu jeho Nokia stále vydrží aspoň 10 dní a Dave už mnohokrát odmietol ponuku svojich detí, ktoré mu chceli zaobstarať nové zariadenie, pretože sa svojej Nokie odmieta vzdať. Keď sa niekedy nudí, vždy si rád zapne Hadíka a nechýbajú mu moderné aplikácie a hry. Nepotrebuje pripojenie na internet a najradšej by existoval bez mobilu, lenže s prihliadnutím na svoje deti to už nemôže praktizovať. Ako sám hovorí, keď ho Nokia nezradila na vojenských misiách, potom ho nezradí ani v rodnom Spojenom kráľovstve a kým funguje, potom nemá dôvod ju vymieňať.